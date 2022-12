L’ancien chef de cabinet de Madigan inculpé par les procureurs fédéraux – Shaw Local

SPRINGFIELD – L’ancien chef de cabinet de longue date de l’ancien président de la Chambre, Michael Madigan, a été inculpé mercredi pour avoir prétendument menti sous serment et tenté d’entraver la justice.

Tim Mapes, qui était également ancien greffier de la Chambre, a obtenu l’immunité dans le cadre de l’enquête fédérale sur les efforts potentiellement criminels de fonctionnaires et de lobbyistes de Commonwealth Edison pour s’attirer les faveurs de Madigan en échange d’une législation énergétique favorable. Madigan n’a pas été inculpé et nie tout acte répréhensible.

L’acte d’accusation est intervenu alors qu’il ne restait que six jours à la session législative, la ComEd faisant partie de plusieurs groupes d’intérêt négociant un projet de loi de refonte massive de la réglementation de l’énergie avec les législateurs de l’Assemblée générale.

Mapes aurait menti au grand jury lorsqu’il a témoigné en mars pour savoir s’il avait connaissance des communications sensibles de Madigan avec un consultant anonyme, qui n’est identifié que comme l’individu B dans l’acte d’accusation.

Il a également menti pour savoir s’il savait que le consultant effectuait des travaux et des missions au nom de l’ancien orateur et communiquait des messages en son nom, indique l’acte d’accusation.

Andrew Porter et Katie Hill, avocats qui représentent Mapes, ont déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que Mapes avait témoigné honnêtement devant le grand jury. Ils sont avocats chez Salvatore Prescott Porter & Porter, PLLC, basé à Chicago.

« Ses souvenirs honnêtes – en réponse à des questions vagues et imprécises sur des événements qui auraient eu lieu il y a de nombreuses années – ne constituent tout simplement pas un parjure. Cette affaire, bien sûr, ne le concerne pas, mais concerne la poursuite continue par le gouvernement de son ancien patron. Tim Mapes n’a en aucun cas commis d’obstruction à la justice et attend avec impatience de l’emporter au procès lorsque tous les faits seront diffusés », a déclaré Porter dans l’e-mail.

En juillet 2019, les responsables de ComEd ont admis avoir participé à un programme de corruption d’un an visant à influencer Madigan. Par le biais d’un soi-disant accord de poursuites différées, la société a accepté de payer une amende de 200 millions de dollars en échange de sa coopération à l’enquête.

Mapes est également ancien greffier de la Chambre des représentants et ancien directeur exécutif du Parti démocrate de l’Illinois. Son inculpation est la dernière retombée de l’enquête fédérale sur les efforts de lobbying de ComEd.

Les anciens dirigeants de ComEd Anne Pramaggiore et John Hooker, ainsi que l’ancien lobbyiste de ComEd Michael McClain, qui est un proche confident de Madigan, et le consultant Jay Doherty ont également été inculpés.

Mapes a démissionné de ses fonctions de chef de cabinet et de greffier de Madigan en juin 2018 après qu’une enquête sur la «culture du lieu de travail» du bureau de Madigan a révélé que Mapes contribuait à une culture d’intimidation omniprésente dans tout le système du Capitole.

Le chef de la minorité républicaine à la Chambre, Jim Durkin, de Western Springs, a déclaré dans un communiqué que l’acte d’accusation de Mapes “souligne l’entreprise criminelle menée sous le dôme par l’ancien président Michael Madigan, également connu sous le nom de fonctionnaire public A”.

Whitney Barnes, porte-parole du chef de la minorité républicaine au Sénat Dan McConchie de Hawthorn Woods, a également fustigé les démocrates à l’Assemblée générale, les appelant à adopter «un ensemble complet de mesures anti-corruption qui donnerait au procureur général de l’Illinois le pouvoir d’enquêter et de poursuivre la corruption sur le au niveau de l’État au lieu d’attendre que le gouvernement fédéral intervienne.

“L’inculpation de l’ancien chef de cabinet de longue date du président Madigan souligne le besoin désespéré d’adopter une législation anti-corruption dans les cinq prochains jours”, a déclaré Barnes dans une déclaration écrite.

Les porte-parole du président de la Chambre, Emanuel “Chris” Welch, de Hillside, et le président du Sénat, Don Harmon, d’Oak Park, ont refusé de commenter l’acte d’accusation.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.