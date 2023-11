L’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, poursuivi en justice par un éditeur de livres

NEW YORK (AP) — Mark Meadows, ancien chef de cabinet de la Maison Blanche est poursuivi par son éditeur pour avoir contredit les affirmations de son livre sur les élections de 2020.

All Seasons Press affirme que le témoignage sous serment de Meadows a porté atteinte à « The Chief’s Chief », dans lequel il a écrit que l’élection avait été volée à l’ancien président Donald Trump.

Dans une poursuite pour rupture de contrat déposée vendredi en Floride, All Seasons a cité des articles de presse du mois dernier alléguant que Meadows savait que Trump avait perdu contre le démocrate Joe Biden.

« Les déclarations de Meadows au procureur spécial et/ou à son personnel et son témoignage au grand jury contredisent carrément les déclarations » de « The Chief’s Chief », selon le procès intenté à Sarasota, en Floride. Un thème central du livre de Meadows est que « le président Trump était le véritable vainqueur de l’élection présidentielle de 2020 et que cette élection a été « volée » et « truquée » avec l’aide des « alliés des médias libéraux » », peuvent-on lire dans les documents judiciaires. partie.

L’avocat de Meadows, George Terwilliger, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

All Seasons affirme que Meadows a nui aux ventes et à la réputation de l’éditeur. All Seasons, une presse conservatrice fondée en 2021, demande la restitution de l’avance de 350 000 $ de Meadows et des dommages et intérêts de plus d’un million de dollars.

« The Chief’s Chief » s’est vendu à environ 23 000 exemplaires, selon Circana, qui suit environ 85 % du marché de l’imprimé. La plupart de ces ventes ont eu lieu en 2021, lorsque le livre est sorti. All Seasons affirme avoir vendu environ 60 000 exemplaires sur un tirage de 200 000 exemplaires.

Le conseiller spécial Jack Smith a enquêté sur le siège du Capitole américain le 6 janvier 2021 par les partisans de Trump tentant d’empêcher le Congrès de certifier la victoire de Biden. Le mois dernier, ABC News a rapporté que Smith avait accordé l’immunité à Meadows et avait déclaré que les allégations de fraude électorale étaient sans fondement et qu’il savait que Trump n’avait pas gagné.

“Si ces informations médiatiques sont exactes, Meadows a témoigné sous serment que son livre contient des mensonges connus”, a allégué All Seasons dans sa poursuite pour rupture de contrat.

L’affaire All Seasons est inhabituelle à la fois parce qu’elle repose sur des reportages médiatiques, sans connaissance directe du témoignage de Meadows, et parce qu’elle repose sur des erreurs factuelles présumées. Les éditeurs vérifient rarement les faits des manuscrits, s’appuyant plutôt sur les auteurs pour vérifier ce qu’ils ont écrit, et sont beaucoup plus susceptibles de s’opposer à un livre en raison du plagiat ou de la conduite personnelle de l’auteur.

Meadows a plaidé non coupable des accusations portées en Géorgie pour avoir tenté d’annuler les résultats des élections de l’État en 2020. En septembre, un juge a rejeté sa demande pour que l’affaire soit portée devant la Cour fédérale.