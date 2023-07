L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith prévient que la fusion de Vodafone et Three pose un risque de sécurité « dangereux »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

L’ancien chef conservateur Sir Iain Duncan Smith a averti que la fusion entre Vodafone et Three est « dangereuse » et risque de donner à une entreprise ayant ses racines dans la Chine dirigée par le Parti communiste une place plus importante dans le réseau mobile britannique.

L’ancien secrétaire au travail et aux pensions et député de Chingford et Woodford Green a déclaré que l’accord proposé soulevait de sérieuses questions sur la sécurité nationale et la concurrence sur le marché britannique des télécommunications.

Vodafone et Three, qui comptent tous deux des millions de clients au Royaume-Uni et en Irlande, ont annoncé plus tôt ce mois-ci qu’ils unissaient leurs forces dans un accord de plusieurs milliards de livres qui, selon eux, créerait l’un des plus grands réseaux 5G d’Europe.

« Il s’agit d’un accord dangereux, qui semble être un autre exemple de la façon dont le Parti communiste tente de créer une dépendance occidentale vis-à-vis de la Chine », a déclaré Sir Iain. L’indépendant. « Non seulement cela soulève des questions importantes sur la concurrence, mais cela pose des risques pour nos réseaux de communication et nos données personnelles. »

Three appartient à CK Hutchison, un conglomérat coté à Hong Kong qui a été accusé de soutenir la répression dans l’ancien territoire britannique, où des milliers d’habitants ont fui après la mise en œuvre par la Chine d’une vaste loi sur la sécurité nationale utilisée par les autorités pour réprimer la dissidence contre le régime à Pékin.

Sir Iain fait partie d’un certain nombre de députés de tous les partis qui s’inquiètent de l’influence croissante de la Chine en Occident, et en particulier des sociétés de télécommunications qui y ont leur siège et opèrent au Royaume-Uni.

« Le gouvernement ne semble toujours pas comprendre que les entreprises chinoises peuvent être mandatées pour transmettre leurs données à Pékin en un rien de temps », a déclaré Sir Iain.

«Nous devrions être vraiment inquiets à ce sujet. Je pense également que nous devons examiner de plus près à qui appartiennent ces entreprises, les liens entre elles et le gouvernement chinois et les origines de l’argent qui les traverse.

Sir Iain Duncan Smith déclare que la fusion de Vodafone et Three pose un risque pour la sécurité (Archives PA)

L’automne dernier, le gouvernement a annoncé que la technologie Huawei basée à Shenzen devait être retirée des réseaux publics 5G du Royaume-Uni d’ici la fin de 2027. Il a suivi les conseils du National Cyber ​​​​Security Center et la pression de Washington, qui a interdit les équipements fabriqués par l’entreprise car ils posaient un « risque inacceptable » pour la sécurité nationale des États-Unis.

En mars, le Premier ministre Rishi Sunak a averti que la Chine prévoyait de « remodeler le monde » dans des plans qui posaient un défi déterminant pour le Royaume-Uni et ses alliés occidentaux, mais a rejeté les appels à ce que Pékin soit classé comme une menace, ce que son prédécesseur Liz Truss a poussé pour.

Le syndicat Unite, qui compte 1,4 million de membres, fait également campagne contre la fusion, qui, selon certains analystes, pourrait entraîner des pertes d’emplois et une hausse des prix pour les consommateurs déjà pressés par la crise du coût de la vie. L’accord a déclenché une enquête initiale par l’Autorité de la concurrence et des marchés et sera soumis à l’approbation en vertu de la nouvelle loi sur la sécurité nationale et l’investissement.

Gail Cartmail, directrice exécutive des opérations d’Unite, a déclaré: « Au lieu de regarder sans rien faire les profits de la crème du groupe CK provenant des entreprises britanniques, le gouvernement devrait demander s’ils sont un dépositaire approprié des actifs britanniques. »

Une autre ancienne dirigeante, Liz Truss, a également fait part de ses inquiétudes quant à l’influence de la Chine (fil de sonorisation)

Charlotte Nichols, la députée travailliste de Wigan North qui siège au sous-comité du ministère des Affaires et du Commerce sur la sécurité nationale, a déclaré: «Unite the Union a partagé avec moi des recherches qui montrent que cette fusion laisserait des contrats gouvernementaux sensibles et les données de millions des consommateurs britanniques entre les mains de Three, une entreprise dont les principaux dirigeants ont soutenu la répression à Hong Kong et travaillé main dans la main avec l’État chinois pendant des décennies.

« Ce sera un accord dangereux pour le Royaume-Uni et je soutiens pleinement la campagne de Unite contre cela. »

D’autres députés – tant travaillistes que conservateurs – ont posé des questions aux ministères pour leur demander quelles évaluations de sécurité les ministres ont faites de l’accord de fusion proposé.

Three et Vodafone ont refusé de commenter, mais ont précédemment rejeté les préoccupations concernant la sécurité, affirmant qu’ils travaillaient en étroite collaboration avec les bureaux de sécurité dans ce qui est une industrie réglementée.

Le Cabinet Office a déclaré qu’il se félicitait du commerce et des investissements étrangers « lorsqu’ils soutiennent la croissance et l’emploi au Royaume-Uni, répondent à nos exigences légales et réglementaires strictes et ne compromettent pas notre sécurité nationale ».

« Cependant, nous n’hésiterons pas à utiliser nos pouvoirs pour protéger la sécurité nationale là où nous identifions des problèmes. »