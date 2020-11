L’ancien chef américain de la sécurité électorale dit que les allégations de fraude de l’équipe Trump sont “ ridicules ”

Un recomptage dans le plus grand comté du Wisconsin exigé par la campagne électorale de M. Trump s’est terminé vendredi, M. Biden ayant obtenu des voix.

Après le recomptage dans le comté de Milwaukee, M. Biden a enregistré un gain net de 132 voix, sur près de 460 000 voix. Au total, M. Biden a remporté 257 voix contre 125 pour M. Trump.

La campagne de M. Trump avait exigé des recomptages dans deux des comtés les plus peuplés et à tendance démocrate du Wisconsin, après avoir perdu le Wisconsin au profit de M. Biden par plus de 20000 votes. Les deux recomptages coûteront à la campagne Trump 3 millions de dollars (2,25 millions de livres sterling). Le comté de Dane devrait terminer son recomptage dimanche.

Une fois le recomptage terminé, le greffier du comté de Milwaukee, George Christenson, a déclaré: “Le recomptage démontre ce que nous savons déjà: que les élections dans le comté de Milwaukee sont justes, transparentes, précises et sûres.”

On s’attend toujours à ce que la campagne Trump monte une contestation juridique du résultat global dans le Wisconsin, mais le temps presse. L’Etat doit certifier mardi son résultat présidentiel.