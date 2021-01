Charles Drury a laissé entendre que son ex Katie Price n’était peut-être pas très heureuse de la nouvelle qu’il allait avoir un bébé avec sa petite amie actuelle Lauren Goodger.

L’ancienne star de Towie, 34 ans, a rendu public sa joie de bébé hier, révélant que le couple attendait leur premier enfant ensemble après cinq mois de rencontres.

Ils ont dévoilé leur actualité dans une interview avec new! magazine, et Charles, 23 ans, a été interrogé sur ce que son ex Katie, 42 ans, pourrait ressentir à ce sujet.

Lorsqu’on lui a demandé si Katie «aurait quelque chose à dire» sur les nouvelles, il a répondu: «Je ne pense pas qu’elle le fera.

«Je veux juste être heureux, et avec le passé de Lauren et mon passé, tout le monde est là et fait son propre truc.

« Autant que nous voulons être heureux, nous voulons qu'ils le soient aussi! »







Katie a été liée pour la première fois à Charles en 2019 lorsqu’ils ont été photographiés ensemble en Turquie alors qu’elle sortait toujours avec son petit ami Kris Boyson.

L’ancienne fille glamour a été accusée d’avoir trompé son homme avec le constructeur costaud et cela a conduit à une scission, mais elle s’est finalement retrouvée avec Kris.

Cette relation a pris fin et elle est maintenant ravie de l'ancien candidat de Love Island, Carl Woods.







Charles a maintenant précisé qu’il n’avait jamais eu de relation officielle avec Katie et n’aime pas qu’on l’appelle son ex.

Il a dit nouveau!: « Ce n’était jamais officiel et ce n’était jamais une relation. Vous pouvez voir à quel point c’est réel [his relationship with Lauren] est en comparaison avec cela.

« Cela m’énerve quand ils m’appellent l’ex de Katie Price car nous n’avons jamais été petit ami et petite amie. »

Lauren a également insisté sur le fait qu'elle n'avait aucun problème avec le passé de son homme.















Elle a ajouté: « Tout le monde a un passé où ils ont couché avec quelqu’un, et ces deux-là n’ont jamais été seuls.

« C’est frustrant, car ce n’est pas du tout ça. »

Mirror Online a contacté un représentant de Katie pour commentaires.

Lisez l’histoire complète dans le numéro de cette semaine de new! dehors maintenant.