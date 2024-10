L’ancien chanteur d’Iron Maiden, Paul Di’Anno, est mort à 66 ans

Paul Di’Anno, ancien leader du groupe de heavy metal britannique Iron Maiden, est décédé. Il avait 66 ans.

Le label du chanteur, Conquest Music, a confirmé lundi son décès dans un message publié sur son compte Facebook public.

« Bien qu’il ait été troublé par de graves problèmes de santé ces dernières années qui l’ont contraint à se produire en fauteuil roulant, Paul a continué à divertir ses fans du monde entier, accumulant plus de 100 spectacles depuis 2023 », peut-on lire dans le message.

« Conquest Music est fier d’avoir Paul Di’Anno dans notre famille d’artistes et demande à sa légion de fans de lever un verre à sa mémoire. »

Di’Anno, de son vrai nom Paul Andrews, est né à Chingford, dans l’Est de Londres, le 17 mai 1958. Il rejoint Iron Maiden après une audition en novembre 1978, trois ans après la formation du groupe par le bassiste Steve Harris.

Il a ensuite chanté sur leur premier album éponyme de 1980, puis sur leur suivi de 1981. Tueurs. Il a été remplacé cette année-là par Bruce Dickinson.

Peu de temps après que Conquest Music a annoncé sa mort, le compte Instagram officiel d’Iron Maiden a publié une déclaration exprimant la profonde tristesse du groupe et ses « plus profondes sympathies ».

« La contribution de Paul à Iron Maiden a été immense et nous a aidé à nous mettre sur le chemin que nous parcourons en tant que groupe depuis près de cinq décennies », peut-on lire.

« Sa présence pionnière en tant que leader et chanteur, à la fois sur scène et sur nos deux premiers albums, restera dans les mémoires non seulement de nous, mais aussi des fans du monde entier. »

Après avoir quitté Iron Maiden, Di’Anno a continué à diriger d’autres groupes, dont Gogmagog, Battlezone, Praying Mantis et Killers. Un album rétrospectif, Le livre de la bêteprésentant ses enregistrements post-Iron Maiden, est sorti plus tôt cette année.

Santé, problèmes juridiques

Il a dû faire face à de longs problèmes juridiques plus tard dans sa vie, notamment pour avoir agressé une petite amie dans les années 1990 et pour fraude aux prestations sociales en 2011. Il a été emprisonné pendant neuf mois pour cette dernière infraction, après avoir affirmé qu’il était incapable de travailler en raison de problèmes de santé – ce qui lui permettait lui pour percevoir une aide au revenu et des allocations de logement – ​​tout en continuant à sortir de la musique et à faire des tournées à travers le monde.

« Il était obsédé par la musique et le spectacle », a déclaré son avocat. dit au tribunal à l’époque. « Il est très naïf en matière d’affaires et n’a aucune éducation formelle. »

Plus récemment, il a souffert de divers problèmes médicaux, notamment un séjour prolongé à l’hôpital pour une septicémie en 2015, suivi d’une infection à SARM pendant sa convalescence. Par la suite, il recevrait une double opération de remplacement du genou, longtemps retardée, partiellement financée par un effort de financement participatif des fans.