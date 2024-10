L’ancien chanteur d’Iron Maiden, Paul Di’Anno, est décédé à l’âge de 66 ans.

BANG Showbiz- 21 octobre 2024 / 13h02 | Histoire : 512957

Photo : BANG Showbiz. Tous droits réservés.

Paul Di’Anno est décédé à l’âge de 66 ans.

La star de la musique – qui était le chanteur original du groupe de heavy metal Iron Maiden – est décédée à son domicile de Salisbury, dans le sud de l’Angleterre.

Conquest Music, son label, a déclaré dans un communiqué : « Au nom de sa famille, Conquest Music est triste de confirmer le décès de Paul Andrews, professionnellement connu sous le nom de Paul Di’Anno.

« Paul est décédé à son domicile de Salisbury à l’âge de 66 ans.

« Né à Chingford, dans l’Est de Londres, le 17 mai 1958, Paul s’est d’abord fait connaître en tant que chanteur du groupe de heavy metal anglais Iron Maiden entre 1978 et 1981. Il a chanté sur leur premier album révolutionnaire, Iron Maiden, et sur l’album qui a suivi, influent, Des tueurs.

« Depuis qu’il a quitté Iron Maiden, Paul Di’Anno a eu une longue et mouvementée carrière d’enregistrement avec Battlezone et Killers ainsi que de nombreuses sorties en solo et apparitions en tant qu’invité.

« Bien qu’il ait été troublé par de graves problèmes de santé ces dernières années qui l’ont contraint à se produire en fauteuil roulant, Paul a continué à divertir ses fans du monde entier, accumulant plus de 100 spectacles depuis 2023.

« Son premier album rétrospectif de sa carrière, The Book of the Beast, est sorti en septembre 2024 et présentait les moments forts de ses enregistrements depuis son départ d’Iron Maiden.

« Conquest Music est fier d’avoir Paul Di’Anno dans notre famille d’artistes et demande à sa légion de fans de lever un verre à sa mémoire. »

Iron Maiden a également rendu hommage à Paul, observant qu’il a joué un rôle « immense » dans leur succès.

Leur déclaration disait : « La contribution de Paul à Iron Maiden a été immense et nous a aidés à nous mettre sur le chemin que nous parcourons en tant que groupe depuis près de cinq décennies. Sa présence pionnière en tant que leader et chanteur, à la fois sur scène et sur nos deux premiers albums, Nous nous souviendrons très affectueusement, non seulement de nous, mais aussi des fans du monde entier. »