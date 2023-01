L’ancien chancelier Nadhim Zahawi “accepte de payer des millions d’impôts” après enquête

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

L’ancien chancelier conservateur Nadhim Zahawi aurait accepté de payer au HMRC plusieurs millions de livres d’impôt après L’indépendant a d’abord révélé une enquête sur ses affaires financières.

Le président conservateur a accepté de verser une somme à sept chiffres au HM Revenue & Customs (HMRC) pour régler un différend fiscal, selon des informations. Les travaillistes disent qu’il y a maintenant “de sérieuses questions auxquelles répondre” pour M. Zahawi et le Premier ministre.

L’indépendant a rapporté en juillet que des responsables du HMRC examinaient les affaires fiscales du haut responsable conservateur après une enquête lancée par la National Crime Agency (NCA) en 2020.

Voici comment l’Independent a rendu compte de l’enquête à l’époque (Indépendant)

M. Zahawi était à la fois chancelier et candidat à la direction des conservateurs à l’été de l’année dernière lorsqu’une source de haut rang de Whitehall a confirmé que le problème fiscal avec le HMRC n’était “pas résolu”.

L’enquête initiale de la NCA portait le nom de code « Opération Catalufa » et aurait impliqué l’Unité internationale de lutte contre la corruption de l’agence.

Il n’y a aucune suggestion d’acte répréhensible de la part de M. Zahawi, et le haut député avait déclaré qu’il ne savait rien de l’enquête de la NCA jusqu’à ce qu’il soit contacté par L’indépendant.

Le président conservateur a donné au HMRC une somme à «sept chiffres» pour régler une ligne fiscale liée à Balshore Investments enregistré à Gibraltar – utilisé pour détenir des actions de la société de sondage YouGov qu’il a cofondée – selon le Soleil le dimanche.

Un porte-parole de M. Zahawi n’a pas nié que la facture fiscale s’élevait à plusieurs millions et a déclaré L’indépendant: « Comme il l’a déjà déclaré, les impôts de M. Zahawi sont correctement déclarés et payés au Royaume-Uni. Il est fier d’avoir bâti une entreprise britannique qui a réussi dans le monde entier.

Le haut conservateur a affirmé avoir été victime d’une campagne de “diffamation” après que les détails des enquêtes fiscales ont été révélés – mais s’est engagé à “répondre à toutes les questions que le HMRC aurait à mon sujet”.

La présidente travailliste Anneliese Dodds, il y avait “de sérieuses questions à répondre” pour M. Zahawi et Rishi Sunak.

Le président conservateur était candidat à la direction lorsque l’enquête a été révélée (Reuters)

“Pourquoi Nadhim Zahawi a-t-il affirmé l’été dernier qu’il avait payé l’intégralité de ses impôts et qu’il n’était pas au courant d’une enquête ?” elle a demandé. « Quand a-t-il été mis au courant d’une enquête ? Le Premier ministre était-il au courant d’une enquête lorsqu’il a nommé Nadhim Zahawi au cabinet ?

“Enfin, pourquoi Nadhim Zahawi a-t-il affirmé qu’il n’était pas bénéficiaire de sa fiducie familiale – Balshore Investments – alors que les dossiers montrent que l’argent qu’il devait à YouGov a été payé par la fiducie ?

“Ce n’est pas la première fois que le jugement de Rishi Sunak est sérieusement remis en question. La question demeure : est-il assez fort pour virer Nadhim Zahawi ?

M. Zahawi s’est engagé à publier ses déclarations de revenus s’il remportait la course à la direction des conservateurs et devenait Premier ministre, avant d’être éliminé au premier tour de scrutin et de peser derrière Liz Truss.

Le président conservateur a initialement soutenu Boris Johnson pour la direction lorsque Mme Truss a démissionné en octobre, mais a ensuite transféré son soutien à M. Sunak.

L’homme de 55 ans est né en Irak et est venu au Royaume-Uni lorsqu’il était enfant lorsque sa famille kurde a fui le régime de Saddam Hussein, avant de devenir député de Stratford-upon-Avon en 2010.

M. Zahawi a fait fortune avec la société de sondage en ligne YouGov et a également été directeur général de Gulf Keystone Petroleum jusqu’en 2018.

Un porte-parole du HMRC a déclaré: “Nous ne pouvons pas commenter les contribuables identifiables.”