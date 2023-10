L’ancien chancelier autrichien Kurz est jugé pour avoir prétendument fait de fausses déclarations lors d’une enquête

VIENNE (AP) — L’ancien chancelier autrichien Sebastian Kurz a été jugé mercredi pour avoir fait de fausses déclarations lors d’une enquête parlementaire sur des allégations de corruption au sein de son premier gouvernement.

Autrefois étoile montante parmi les conservateurs en Europe, Kurz a démissionné en 2021 au milieu d’une enquête distincte pour corruption et a depuis quitté la politique.

Kurz, qui nie les accusations, risque jusqu’à trois ans de prison s’il est reconnu coupable.

L’affaire, ouverte devant le tribunal pénal de Vienne, se concentre sur son témoignage dans le cadre d’une enquête portant sur la coalition qu’il a dirigée de 2017, lorsque son Parti populaire conservateur a formé un gouvernement avec le Parti de la liberté d’extrême droite, jusqu’à son effondrement en 2019.

Les procureurs accusent Kurz d’avoir fait de faux témoignages en juin 2020 sur son rôle dans la création d’une société holding, OeBAG, qui gère le rôle de l’État dans certaines entreprises, et sur la nomination de son ancien proche confident Thomas Schmid à sa direction.

Dans leur acte d’accusation, qui n’a pas été rendu public mais obtenu par l’Associated Press, les procureurs font référence à des messages de discussion potentiellement incriminants trouvés sur le téléphone de Schmid. Ils ont longuement interrogé Schmid qui coopère avec les procureurs pour tenter de devenir témoin de la couronne.

Kurz a déclaré que l’enquête était influencée par la politique.

« Mais j’espère néanmoins qu’il y aura un procès équitable et que ces accusations se révéleront finalement fausses », a-t-il déclaré en arrivant au tribunal avec son avocat.

Kurz devrait être interrogé vendredi.

Son ancien chef de cabinet Bernhard Bonelli est également accusé, ainsi que Bettina Glatz-Kremsner, l’ancienne directrice de Casinos Austria, accusée d’avoir fait de fausses déclarations concernant la nomination d’un membre du conseil d’administration de cette entité.

Le procureur Gregor Adamovic a déclaré que Kurz et les deux autres accusés avaient menti au public.

L’avocat de la défense Otto Dietrich a prononcé un long discours au cours duquel il a projeté sur un écran les principales déclarations de Kurz lors de l’enquête parlementaire et a affirmé que les procureurs les avaient mal interprétées.

Tandis que Dietrich tentait de réfuter les accusations portées contre l’ancien chancelier, Kurz, qui semblait tendu au début du procès, commença à se pencher en arrière sur son siège, les bras croisés, tout en écoutant attentivement.

Dietrich a également mis en doute l’équité du juge Michael Radasztics, affirmant qu’il avait déjà eu des relations avec l’un des principaux opposants politiques de Kurz. Les procureurs ont déclaré qu’ils examineraient sa demande de changement de juge. Radasztics a fermement nié toute partialité.

L’accusation de faux témoignage est passible d’une peine maximale de trois ans de prison. C’est la première fois depuis plus de 30 ans qu’un ancien chancelier autrichien est jugé.

Kurz a accédé au pouvoir grâce à un programme anti-immigration et à une promesse de réforme de la bureaucratie autrichienne. Lorsqu’il devient chef de son Parti populaire autrichien puis chancelier en 2017, il n’a que 31 ans, ce qui fait de lui le plus jeune dirigeant démocratiquement élu à l’époque. Sous sa direction, le Parti populaire a remporté les élections en 2017 et 2020.

Kurz a mis fin à son premier gouvernement après la diffusion d’une vidéo montrant le vice-chancelier et chef du Parti de la liberté de l’époque, Heinz-Christian Strache, semblant offrir des faveurs à un prétendu investisseur russe.

Quelques mois plus tard, Kurz est revenu au pouvoir au sein d’une nouvelle coalition avec les Verts écologistes début 2020, mais a démissionné de son poste de chancelier en octobre 2021. Les Verts avaient exigé son remplacement après que les procureurs ont annoncé qu’il était la cible d’une deuxième enquête pour corruption présumée. et abus de confiance. Kurz a également nié tout acte répréhensible dans cette affaire.

Le procès est étroitement surveillé alors que l’ancien parti de Kurz est confronté à de faibles taux de popularité à l’approche des élections législatives régulières de l’année prochaine.

Les procureurs prévoient d’appeler au moins 18 témoins, dont Strache et Schmid.

Kurz travaille désormais comme stratège mondial pour Thiel Capital, fondée par le capital-risqueur milliardaire germano-américain Peter Thiel. Il a également créé son propre cabinet de conseil.

Stéphanie Liechtenstein, Associated Press