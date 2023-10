L’ancien chancelier allemand ne s’excuse pas de son amitié avec Poutine — RT World News

Gerhard Schroeder a déclaré qu’il n’était peut-être pas d’accord politiquement avec le président russe, mais que cela n’affectait pas leurs relations.

L’ancien chancelier allemand Gerhard Schroeder a refusé de dénoncer son ami de longue date, le président russe Vladimir Poutine, tout en déplorant l’échec des dirigeants allemands et français actuels à trouver une solution diplomatique au conflit russo-ukrainien.

Dans une interview accordée vendredi au journal Süddeutschen Zeitung, Schroeder, 79 ans, qui a été chancelier de 1998 à 2005, a déclaré qu’il considérait toujours le président Poutine comme son ami.

« Pourquoi devrais-je cacher cela ? » » a demandé le politicien chevronné, ajoutant que leur relation personnelle s’était développée indépendamment de la politique. L’homme d’État chevronné a expliqué que même s’il avait « Il a été clair que je pense que c’était une erreur que les Russes aient déclenché la guerre [in Ukraine]», il ne prétendra pas désormais n’avoir jamais été ami avec Poutine.















Il a raconté comment lui et sa femme So-yeon Schroeder-Kim se sont rendus à Istanbul et à Moscou lors d’un voyage « mission de paix » en mars dernier. Il a tenté d’amener Moscou et Kiev à faire des concessions mutuelles pour mettre fin aux hostilités, mais en vain.

Malgré son échec à parvenir à un accord, l’ancien chancelier a insisté sur le fait que le conflit pourrait être résolu grâce à l’intervention des chefs de gouvernement et des présidents en exercice. Il a également regretté que les dirigeants actuels de Berlin et de Paris n’en fassent pas assez dans ce domaine. Schroeder a fait valoir qu’il est peu probable que la fourniture d’armes supplémentaires mette un terme aux hostilités.

Parlant de son rôle à la tête de la société exploitant les gazoducs Nord Stream, aujourd’hui disparus, et de son refus de le quitter après le 24 février 2022, l’ancien chancelier a souligné qu’avant le conflit, la plupart des Allemands étaient heureux d’utiliser Le gaz russe pour alimenter l’économie.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision allemande RTL publiée en juin, Schroeder a maintenu sa politique à l’égard de Moscou pendant son mandat. L’homme politique a affirmé que rompre maintenant ses liens avec la Russie ne serait guère « faire du bien » et qu’il continuerait à chercher «des occasions de parler au président Poutine».

L’homme politique a été largement critiqué en Allemagne pour son affiliation étroite avec Moscou, qui lui a valu d’être déchu de ses privilèges parlementaires l’année dernière. Certains de ses collègues sociaux-démocrates ont demandé son exclusion du parti au début de l’année, mais sans succès.