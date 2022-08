L’ancien champion Joan Mir rejoindra Honda en 2023 après la sortie de Suzuki

Joan Mir, champion de MotoGP 2020, a signé avec Honda pour 2023 et 2024, où il fera équipe avec son compatriote espagnol Marc Marquez, a annoncé mardi l’équipe japonaise.

Le joueur de 24 ans n’a pas roulé pour la saison prochaine, car son équipe actuelle, Suzuki, quitte le MotoGP.

Mir remplacera un autre Espagnol, Pol Espargaro, qui rejoindra KTM-Tech3/GasGas.

Mir a remporté le titre Moto3 en 2017 sur une Honda, mais est passé au MotoGP avec Suzuki en 2019 et a remporté le titre lors de la saison 2020 écourtée par Covid. Il a également remporté sa victoire solitaire en course cette saison-là à Valence.

Mir s’est fracturé le pied droit lors d’une chute lors de la dernière course en Autriche et manquera la prochaine manche ce week-end à Misano en Italie.

“Nous profiterons de toute mon expérience accumulée au fil des années en MotoGP avec Suzuki pour contribuer le plus possible au projet et lutter ensemble pour redevenir champions du monde”, a-t-il déclaré dans le communiqué de Honda.

Mir sera partenaire de Marquez, qui a six titres mondiaux, mais qui se bat toujours après un accident de 2020 et a subi une quatrième opération au bras droit début juin.

