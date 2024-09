L’ancien champion du monde AEW MJF décroche un rôle dans le prochain film d’Adam Sandler

Deadline.com a rapporté que MJF, qui prend actuellement congé d’AEW, a rejoint le casting de la suite de Netflix de Happy Gilmore avec Adam Sandler. Selon Mike Johnson de PWInsider.com, MJF jouera le rôle de Gordie, l’un des fils de Gilmore.

Bien qu’on ne sache pas combien de temps MJF filmera son rôle, Johnson a également noté ce qui suit…

« On nous dit que les fils Gilmore sont tous des « salopards durs et fous avec des accents de la Nouvelle-Angleterre qui ont hérité de l’amour de leur père pour le hockey ». Ils vivent tous seuls et occupent des emplois de col bleu. On nous dit que le scénario du film demande que les fils soient vus à différents âges tout au long du film et que le tournage se déroulera dans le New Jersey jusqu’en novembre.