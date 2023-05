L’ancien champion des ressources humaines de la MLB, Luke Voit, désigné pour une affectation par les brasseurs

Luke Voit a été désigné pour affectation lundi par les Milwaukee Brewers, qui doivent à l’ancien champion du home run un peu plus de 1,3 million de dollars pour le reste de son contrat.

Le joueur de premier but de 32 ans a frappé 0,221 avec un pourcentage de base de 0,284, un pourcentage de slugging de 0,265, zéro circuit et quatre points produits en 22 matchs. Il n’a eu que trois coups sûrs supplémentaires, tous des doubles, en 74 apparitions au marbre.

Voit n’avait pas joué pour les Brewers depuis le 13 mai. Il s’est inscrit sur la liste des blessés deux jours plus tard avec un problème au cou et avait atteint 0,259 avec un pourcentage de base de 0,444, un circuit et huit points produits en huit matchs au cours d’une affectation de réadaptation avec Triple-A Nashville.

Voit est entré cette année après avoir réussi 20 circuits ou plus au cours de trois de ses quatre dernières saisons, dont 22 en tête des ligues majeures pour les Yankees de New York au cours de la saison 2020 raccourcie par la pandémie

Il a frappé .226 avec un pourcentage de base de .308, 22 circuits et 69 points produits en 135 matchs avec les Padres de San Diego et les Nationals de Washington la saison dernière. Il a été vendu à Washington dans le cadre de l’échange de délais à succès qui a amené Juan Soto à San Diego. Après avoir gagné 5,45 millions de dollars l’an dernier, il a accepté un contrat de ligue mineure avec les Brewers et s’est retiré avant de signer un contrat de 2 millions de dollars sur un an juste avant le début de la saison.

Voit doit 1 322 581 $ pour le reste de cette saison. Les Brasseurs ont sept jours pour l’échanger, le libérer ou l’assigner purement et simplement aux mineurs s’il accepte de l’accepter.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Luc Voit Brasseurs de Milwaukee