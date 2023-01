L’ancien champion de l’US Open Sam Stosur prendra sa retraite après l’Open d’Australie

La vétéran Sam Stosur a déclaré dimanche que l’Open d’Australie serait son dernier tournoi, mettant fin à une carrière de 23 ans au cours de laquelle elle a remporté un titre du Grand Chelem en simple et sept autres en double.

Le plus grand moment de l’Australienne de 38 ans est survenu lorsqu’elle a battu Serena Williams pour remporter la couronne en simple à l’US Open 2011, qu’elle a décrit comme “le summum” de sa carrière.

Cette semaine marquera son 21e Open d’Australie.

“C’était certainement un de mes rêves d’y parvenir, et je l’ai fait”, a-t-elle déclaré aux journalistes à propos de son triomphe à Flushing Meadows. “C’est un moment que je n’oublierai jamais.

“J’ai beaucoup de chance d’avoir tant de bons souvenirs, oui, du sport, de la victoire, de la défaite, des voyages, sur et en dehors du terrain”, a-t-elle ajouté à Melbourne Park, où elle jouera en double avec la Française Alize Cornet. .

Stosur a atteint un sommet en carrière de quatre au monde en simple et un en double après avoir fait ses débuts en Grand Chelem à l’Open d’Australie 2002.

Elle a remporté quatre titres en double féminin du Grand Chelem, le plus récemment à l’US Open 2021 aux côtés de la Chinoise Zhang Shuai, et trois titres en double mixte.

“Je ne savais pas ce que je pouvais faire”, a-t-elle déclaré, repensant à ses débuts professionnels il y a plus de deux décennies.

“J’ai rêvé de ce que j’aimerais faire et j’y suis certainement parvenu et bien plus que ce que j’aurais pu imaginer. Je peux donc repartir en étant très fier.”

