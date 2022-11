L’ancien champion de l’UFC plaide non coupable de tentative de meurtre

SAN JOSE, Californie (AP) – L’ancien double champion des poids lourds de l’UFC, Cain Velasquez, a plaidé non coupable lundi de crime de tentative de meurtre, d’agression et d’armes dans une affaire impliquant un homme qui aurait abusé sexuellement d’un des enfants de Velasquez.

Velasquez a été inculpé en mars à San Jose, en Californie, après avoir prétendument tiré sur une camionnette transportant un homme accusé d’avoir abusé sexuellement d’un membre de la famille âgé de 4 ans.

Les procureurs ont déclaré que le 28 février, Velasquez a poursuivi une camionnette transportant l’homme et ses parents à grande vitesse à travers trois villes de la Silicon Valley et l’a percuté avec son propre camion. Il a tiré plusieurs fois avec un pistolet de calibre .40 sur le véhicule, blessant le beau-père de l’homme, qui conduisait, au bras et au torse, ont indiqué les procureurs.

Velasquez a été libéré de prison le 9 novembre moyennant une caution de 1 million de dollars et a reçu l’ordre de porter un appareil de surveillance GPS.

Après avoir plaidé, Velasquez a demandé au juge de lui permettre de se rendre le mois prochain à l’Arizona State University pour lutter lors d’un événement de Lucha Libre qui aura lieu le 3 décembre, a rapporté KNTV-TV.

Le juge ne s’est pas prononcé sur la demande de déplacement hors de l’État.

The Associated Press