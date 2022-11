L’ancien champion de l’UFC libéré sous caution d’un million de dollars dans une affaire de tentative de meurtre

Cain Velasquez a obtenu ce qui pourrait être une liberté temporaire

L’ancien champion des poids lourds de l’UFC, Cain Velasquez, a obtenu une caution de 1 million de dollars lors d’une audience préliminaire mardi après huit mois de garde à vue en raison de son affaire de tentative de meurtre.

La légende du MMA a été accusée de tentative de meurtre et de dix autres accusations liées aux armes à feu dans le comté de Santa Clara, en Californie.

Il est accusé d’avoir utilisé son véhicule pour poursuivre Harry Goularte, un homme accusé d’avoir agressé sexuellement le fils de Vasquez, et de lui avoir tiré dessus.

Dans le cadre de l’octroi de ce qui pourrait être une liberté temporaire s’il est reconnu coupable et condamné à 20 ans de prison, Velasquez doit porter un traceur GPS et n’est pas autorisé à s’approcher à moins de 300 mètres de ses victimes présumées, qui comprennent également la mère de Goularte et son beau-père Paul Bender.

Velasquez a plaidé non coupable des accusations et était en détention depuis le 28 février après avoir prétendument tiré sur Bender alors qu’il tirait dans son véhicule.

L’avocat principal de Cain Velasquez @MarcGeragos à moi tout à l’heure par SMS : “Ça a été toute une bagarre, mais aujourd’hui est une bonne journée.” pic.twitter.com/zT39t3uRLU – Nolan King (@mma_kings) 9 novembre 2022

Le juge Arthur Bocanegra a accordé une libération sous caution à Velazquez, ce qui a mis fin à ce que l’avocat du combattant américano-mexicain à la retraite a appelé un “longue besogne”.

“Rien n’est aussi touchant que de le voir s’enfoncer avec sa femme, Michelle, là-bas”, a ajouté l’avocat Mark Geragos.

Après que Velasquez s’est vu refuser la mise en liberté sous caution à quatre reprises par un autre juge, Shelyna Brown, Geragos a déclaré que la tenue de l’audience préliminaire mardi était la clé de la décision de Bocanegra.

“Au lieu d’écouter toutes ces hyperboles et ces bêtises, nous avons eu une audience avec des contre-interrogatoires et des témoins sous serment”, dit Geragos.

Velasquez a intenté une action civile contre Goularte en juin où il a déclaré que Goularte avait agressé son fils de quatre ans.

Le 24 février, le fils de Velasquez a déclaré à la police que Goularte l’avait emmené dans la salle de bain de la garderie que sa mère dirigeait et lui avait touché les organes génitaux, comme indiqué dans un document judiciaire.

Le fils de Velasquez a déclaré que Goularte lui avait demandé de ne dire à personne ce qui s’était passé à propos d’une situation qui aurait pu se produire “100 fois.” L’enfant a également expliqué à la police qu’il avait également vu d’autres enfants entrer dans la salle de bain avec Goularte.

Goularte doit comparaître devant le tribunal pour une audience préliminaire le 14 novembre dans son affaire de pédophilie et a plaidé non coupable à une accusation d’actes obscènes avec un mineur de moins de 14 ans.

Geragos ne sait actuellement pas quand se tiendra le procès de Velasquez pour tentative de meurtre et ses accusations liées aux armes à feu.