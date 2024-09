L’ancien champion de la WWE sera de retour à NXT pour ses débuts sur le réseau CW

La WWE a annoncé que The Miz organiserait une édition spéciale de Miz TV lors de l’épisode du 1er octobre de NXT, en direct de Chicago.

L’apparition de The Miz, aux côtés de CM Punk qui devrait également apparaître dans l’émission, marque un moment important pour NXT alors qu’elle s’installe dans sa nouvelle maison sur le réseau CW. Bien que l’invité de Miz TV n’ait pas encore été révélé, l’inclusion de ces vétérans du roster principal souligne l’engagement de la WWE à faire de ces débuts un événement mémorable.

Il est intéressant de noter que The Miz et CM Punk partagent tous deux une histoire unique avec NXT, ayant servi de mentors professionnels de la WWE lors de la saison inaugurale de la marque en 2010. The Miz a encadré Bryan Danielson, tandis que Punk a guidé Darren YoungCette connexion ajoute une couche supplémentaire de nostalgie et de signification à leur implication dans ce nouveau chapitre de l’évolution de NXT.

L’épisode du 1er octobre est déjà rempli de matchs à enjeux élevés. La carte comprend Ethan Page défendant le championnat NXT contre un challenger anonyme, et Roxanne Perez mettant son championnat féminin NXT en jeu contre la redoutable Giulia.

Avec la présence charismatique de The Miz, la puissance de star de CM Punk et deux combats de championnat, les débuts de NXT sur CW sont sur le point de capter l’attention des fans de catch, anciens et nouveaux.

Quelle affirmation audacieuse The Miz a-t-il faite à propos de sa carrière à la WWE ?

The Miz a affirmé qu’il était toujours au sommet de sa carrière à la WWE, Miz a déclaré qu’il appréciait chaque seconde de son parcours actuel avec la société, qu’il se sentait plus confiant maintenant qu’il ne l’avait jamais été et que physiquement il se sentait bien.