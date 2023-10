L’ancien champion de la WWE pourrait revenir après neuf ans pour remporter le titre intercontinental de Gunther, déclare un vétéran | #wwe #Aew | The USA Print – Actualités mondiales, divertissement, technologie, santé et bien-être des célébrités, marché mondial

Gunther est le champion intercontinental ayant régné le plus longtemps dans l’histoire de la WWE, et il semble clair qu’il ne risque pas de perdre sa prestigieuse médaille d’or. Cependant, Bill Apter estime que si CM Punk revenait à la WWE, il pourrait potentiellement le détrôner.





Bien que des sources de la WWE aient démenti les rumeurs, les fans sont toujours enthousiasmés à l’idée de voir Punk revenir au géant mondial de la lutte après neuf ans. Il existe d’innombrables matchs de rêve que le lutteur pourrait avoir, car de nombreux noms ont atteint le sommet depuis que Punk a quitté la promotion en 2014.

L’un de ces noms est Gunther, dont le règne en tant que champion intercontinental actuel est non seulement le plus long de tous les temps, mais aussi probablement le plus grand. Dans le dernier épisode d’UnSKripted, Bill Apter a mentionné comment CM Punk pourrait voir le titre The Ring General courir et même éventuellement le détrôner à l’avenir.



« Je ne sais pas ; Peut-être qu’il (CM Punk) cherche le titre Intercontinental. C’est peut-être lui qui va battre Gunther. Je ne sais pas, il est trop tôt pour le dire », a déclaré Bill Apter.

Gunther défendra son titre intercontinental à WWE RAW la semaine prochaine

La dernière édition de Monday Night RAW a vu un affrontement triple menace entre Chad Gable, Bronson Reed et Ricochet pour déterminer le prétendant numéro un au titre intercontinental de Gunther. En fin de compte, c’est Reed qui est sorti vainqueur.

Le match aura lieu lors de la première de la saison de WWE RAW la semaine prochaine. Considérant que Bronson Reed est aussi imposant physiquement que Gunther, les deux hommes devraient faire tomber la maison lorsqu’ils entrent sur le ring.