L’ancien champion de la WWE Jinder Mahal forme une faction pan-indienne avec de nouveaux partenaires

L’ancien champion de la WWE Jinder Mahal, qui n’a pas été vu sur la liste principale de la société depuis son match contre Akira Tozawa en avril de l’année dernière, a fait son retour sur le ring de la WWE dans les enregistrements de l’émission du Main Event de la WWE cette semaine.

Le Maharaja des temps modernes est finalement revenu à la télévision principale alors qu’il affrontait Jeff Hardy lors des enregistrements du Main Event de la WWE avant RAW. Non seulement Mahal a remporté le match, grâce à une aide hors du commun, mais selon toute probabilité, le lutteur professionnel de 1,96 m semble avoir créé une faction entièrement indienne. Il comprend ses adversaires de Superstar Spectacle, ses compatriotes Indus Sher et Dilsher Shanky. Il semble également que les Bollywood Boyz aient été remplacés dans la nouvelle faction de Mahal par ces deux compatriotes.

Mahal a été vu pour la dernière fois en action le 26 janvier au WWE Superstar Spectacle, où il s’est associé aux Bollywood Boyz pour affronter le duo Drew McIntyre et Indus Sher de Rinku Singh et Saurav Gurjar. L’événement principal à six de ce spectacle a vu McIntyre et Indus Sher vaincre Jinder et les Bollywood Boyz.

Superstar Spectacle était sa première apparition depuis qu’il s’est blessé au genou en mai 2020. Le lutteur professionnel canadien d’origine indienne n’a pas lutté depuis ce match. Cependant, cette nouvelle faction pourrait probablement ajouter une nouvelle dynamique intéressante à WWE TV. L’association de Mahal avec ces jeunes superstars indiennes pourrait donner lieu à des intrigues passionnantes sur RAW ou SmackDown. Il sera également intéressant de voir comment la société enregistre Mahal et sa nouvelle faction à la télévision.

Bien qu’il ne soit peut-être pas le personnage le plus populaire de l’univers de la WWE, son retour déclenche le début de possibles guerres de faction. Actuellement, la WWE compte un petit nombre de factions, les deux plus importantes étant The Hurt Business et le groupe anonyme de Roman Reigns. Il serait intéressant de voir Mahal être jeté dans un scénario avec l’une ou l’autre de ces factions. Les fans aimeraient également voir Mahal affronter son bon ami Drew McIntyre dans un combat en simple à l’avenir.

