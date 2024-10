L’ancien champion de la WWE et l’acteur extraordinaire Batista offrent des conseils judicieux

Dave Bautista, mieux connu sous le nom de Batista par les fans de lutte, a été une voix de sagesse le week-end dernier. Sur les réseaux sociaux, The Animal a partagé les meilleurs conseils qu’il a reçus au cours de sa carrière de lutteur et a parlé de l’importance du vote.

Dimanche, Batista a partagé un message sur X, encourageant ses fans à voter cette saison électorale. Il a posté une photo de lui portant un t-shirt soutenant les candidats à la présidentielle et à la vice-présidence Kamala Harris et Tim Walz. Il a également partagé une vidéo d’une minute de lui-même visitant son bureau électoral local, où il a appris qu’il pouvait voter immédiatement.

Après avoir voté, Batista a encouragé les autres à faire de même, en disant : « Je recommande vraiment aux gens d’aller voter tôt. Ce sera moins de chaos. Moins de lignes. Il m’a fallu littéralement 20 minutes pour sortir et voter, j’encourage donc les gens à sortir et à voter tôt, si vous le pouvez. Mais au moins, votez.

Sur TikTok, L’école des coups durs a mené une brève interview avec le lutteur devenu acteur. Là, Batista a partagé les leçons importantes qu’il a apprises de Triple H et de The Undertaker. Il a remercié Triple H pour lui avoir appris que la lutte est un business et qu’il donne la priorité à la réussite financière plutôt qu’aux amitiés. Cette perspective a aidé Batista à se considérer comme une marque au sein de l’industrie.

Cependant, ce sont les conseils financiers de The Undertaker qui lui ont le plus marqué. Selon Batista, Undertaker a déclaré : « Vivez toujours en dessous de vos moyens. » C’est une leçon que Batista dit avoir apprise à ses dépens, une leçon qu’il partage désormais avec des athlètes issus de modestes débuts qui peuvent dépenser de l’argent trop rapidement.

« Je suis sorti de la lutte et j’ai littéralement tout perdu », a déclaré Batista. « Ma maison a été saisie. Mais j’ai eu une deuxième opportunité de réussir dans l’industrie cinématographique. Maintenant, cet argent en banque compte plus pour moi que quelque chose dont je n’ai pas vraiment besoin.