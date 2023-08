L’ancien champion de la WWE Bray Wyatt est décédé à 36 ans

La star de la World Wrestling Entertainment (WWE), Bray Wyatt, est décédée jeudi, a annoncé la WWE. Il avait 36 ​​ans.

Wyatt, dont le vrai nom était Windham Rotunda, est décédé « de façon inattendue », selon un article sur le site Web de la WWE qui ne mentionnait pas la cause du décès.

« La WWE est attristée d’apprendre que Windham Rotunda, également connu sous le nom de Bray Wyatt, est décédé jeudi 24 août à l’âge de 36 ans », a déclaré la WWE. « La WWE présente ses condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Rotunda. »

Wyatt, le champion de la WWE 2017, était également connu sous le nom de « The Fiend ». Sa dernière performance télévisée a eu lieu au Royal Rumble 2023.

« Connu pour ses performances captivantes et son incroyable présence sur le ring, Wyatt était une superstar déterminante de sa génération », a déclaré la WWE.

Wyatt était le fils de Mike et Stephanie Rotunda.

L’histoire continue sous la publicité

Le grand-père de Wyatt, Robert Deroy Windham (Blackjack Mulligan), son père et deux de ses oncles (Barry et Kendall Windham) ont tous lutté à la WWE. Son grand-père a également joué au football universitaire à l’Université du Texas à El Paso (UTEP) et a assisté à la pré-saison des Jets de New York.

Wyatt a porté une chemise rouge dans l’équipe de football de Troy en 2007, ce qui signifie que sa participation a été retardée afin de prolonger la période pendant laquelle il était éligible pour jouer pour l’équipe.