L’ancien champion de la WWE, Bray Wyatt, décède à 36 ans d’une crise cardiaque

Décès de Bray Wyatt : Bray Wyatt de la WWE, de son vrai nom Windham Rotunda, est décédé jeudi à l’âge de 36 ans, a annoncé la WWE dans un communiqué.

« La WWE est attristée d’apprendre que Windham Rotunda, également connu sous le nom de Bray Wyatt, est décédé jeudi 24 août à l’âge de 36 ans », peut-on lire dans le communiqué.

Bray Wyatt, une superstar de troisième génération, a été absent pendant plusieurs mois en raison de problèmes de santé et était l’un des esprits les plus créatifs du secteur. Le portrait de la famille Wyatt par Rotunda – en tant que chef de culte maléfique venu des bois – était l’un des actes les plus populaires de la NXT et la liste principale aux côtés de The Shield.

« Depuis sa direction de la Wyatt Family aux côtés de Luke Harper, Erick Rowan et Braun Strowman jusqu’à son passage passionnant en tant que « The Fiend », Wyatt s’est lancé dans une carrière incroyable et a vu plusieurs rivalités emblématiques avec des superstars telles que John Cena, Randy Orton et The. Undertaker », a ajouté le communiqué de la WWE.

Wyatt est devenu le champion de la WWE une fois et a détenu le championnat universel à deux reprises et a été champion par équipe de RAW et de SmackDown Tag avec Luke Harper et Randy Orton sous la règle Freebird et avec Matt Hardy, respectivement.

Rotunda a suivi les traces de son grand-père Blackjack Mulligan et de son père Mike Rotunda, populairement connu sous le nom d’IRS dans le secteur de la lutte professionnelle et a fait ses débuts dans la lutte professionnelle en 2009 dans la Florida Championship Wrestling et a ensuite fait équipe avec son frère Bo Dallas. et a ensuite remporté les championnats par équipe de la FCW.

Il a été reconditionné sous le nom de Husky Harris sous NXT en 2010, puis a rejoint le Nexus, avant de conceptualiser le gadget de changement de carrière de la famille Wyatt et de s’aligner sur Luke Harpar et Eric Rowan et le trio est devenu l’un des personnages les plus parlés de la WWE de 2012 à 2017. Braun Strowman a été ajouté à l’écurie plus tard sous le nom de Black Sheep.

Après que l’écurie de la famille Wyatt ait suivi son cours, Rotunda a introduit de nouvelles itérations du gadget avec le personnage de Deleters of Worlds et plus tard sous le nom de Fiend and Firefly Fun House. Alexa Bliss était l’associée de The Fiend à cette époque.

En 2021. Rotunda a été libéré de la WWE en raison de coupes budgétaires, mais il est réapparu en 2022 à Extreme Rules et RAW XXX. L’Undertaker a apparemment donné son approbation en signe de passage du flambeau. Wyatt a ensuite été impliqué dans un scénario avec Bobby Lasjely, mais il a été révélé plus tard qu’il souffrait d’une maladie réelle. Le 19 août, il a été rapporté que Wyatt était sur le point de faire son retour.

Rotunda était mariée à l’ancien annonceur du ring de la WWE, JoJo Offerman. Ils ont eu deux enfants et Rotunda a eu deux autres enfants issus d’un précédent mariage.

Paul « Triple H » Levesque, responsable du contenu de la WWE, a également partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

«Je viens de recevoir un appel de Mike Rotunda, membre du Temple de la renommée de la WWE, qui nous a informé de la tragique nouvelle selon laquelle Windham Rotunda, membre à vie de notre famille WWE – également connu sous le nom de Bray Wyatt – est décédé de manière inattendue plus tôt dans la journée. Nos pensées vont à sa famille et nous demandons à chacun de respecter sa vie privée désormais », a écrit Triole H sur le site de microblogging X (anciennement Twitter).