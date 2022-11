L’ancien challenger du titre UFC Anthony “Rumble” Johnson est mort à 38 ans

La star du MMA est décédée des suites d’une grave maladie

Anthony “Rumble” Johnson, ancien double challenger pour le titre des poids lourds légers de l’UFC, est décédé à l’âge de 38 ans.

Johnson était considéré comme l’un des puncheurs les plus redoutables de l’histoire des arts martiaux mixtes, un fait qui s’est reflété dans les 17 victoires à élimination directe lors de ses 26 victoires en carrière.

Sa puissance très vantée l’a vu vaincre Antonio Rogerio Nogueira, Alexander Gustafsson, Ryan Bader et l’ancien champion des poids lourds légers Glover Teixeira, qu’il a assommé à peine 13 secondes après le premier tour de leur combat en août 2016.

“Rumble”, comme il était surnommé à juste titre, a été récompensé par deux opportunités au titre des poids lourds légers de l’UFC, mais perdrait à chaque fois contre Daniel Cormier, et les deux par soumission d’étranglement à l’arrière.

Johnson prendrait une longue pause du sport après la deuxième défaite contre Cormier en 2017, mais revenait en 2021 sous la bannière Bellator MMA, où il a remporté un KO au deuxième tour contre Jose Augusto Azevedo.

Il a ensuite été invité à participer au grand prix des poids lourds légers de l’organisation, mais s’est retiré du tournoi, invoquant des problèmes de santé comme raison.

Johnson n’a pas rendu public l’étendue de ses maux, mais diverses déclarations sur les réseaux sociaux impliquaient qu’il luttait contre de graves problèmes médicaux. La nouvelle de son éventuel décès a été confirmée dimanche soir.

Il a été rapporté par Yahoo Sports que Johnson est décédé des suites d’une défaillance organique associée à un lymphome non hodgkinien, ainsi que d’un trouble du système immunitaire appelé lymphohistiocytose hémophagocytaire.

“Il a toujours été un super garçon», a déclaré le président de l’UFC, Dana White, à Yahoo. “Il était toujours dans des combats amusants et il avait ce pouvoir de KO à un coup que peu de gens avaient jamais. C’était un être humain bon. J’envoie mes condoléances à sa famille.”

Reste tranquille mon frère. Pour un gars qui a semé la peur dans le cœur de tant de gens, Anthony Johnson était une personne attentionnée. Du texte aléatoire aux enregistrements en cas de perte. Quelle personne il était, Rumble nous manquera. Parfois, la vie ne semble pas juste. Horribles nouvelles #SE DÉCHIRER #Rumblesquad @Anthony_Rumble pic.twitter.com/HH2SO1dPj7 —Daniel Cormier (@dc_mma) 13 novembre 2022

Je suis tellement triste d’apprendre cette nouvelle. L’un des adversaires les plus effrayants et les plus coriaces que j’aie jamais affrontés et l’un des humains les plus gentils et les plus humbles que j’aie jamais rencontrés. Mon coeur est brisé. Mes condoléances à sa famille. SE DÉCHIRER #rumblesquad pic.twitter.com/J527ToOtOO — gantier teixeira (@gloverteixeira) 13 novembre 2022

Toujours travaillé pour être un homme meilleur. La vie peut être courte. N’oubliez jamais de profiter et d’apprécier! SE DÉCHIRER @Anthony_Rumble !#RUMBLEsquad 🙏🏾 pic.twitter.com/JbdR855nQr – Derek Brunson (@DerekBrunson) 13 novembre 2022

Plusieurs autres personnalités, dont beaucoup étaient d’anciens opposants à Johnson, ont également réfléchi à sa mort.

“Reste tranquille mon frère», a écrit Daniel Cormier sur Twitter.

“Pour un gars qui a semé la peur dans le cœur de tant de gens, Anthony Johnson était une personne attentionnée. Du texte aléatoire aux enregistrements en cas de perte. Quelle personne il était, Rumble nous manquera. Parfois, la vie ne semble pas juste. Horrible nouvelle.”

Glover Teixeira, l’homme qui a été battu par Johnson en 13 secondes, a ajouté : «Je suis tellement triste d’apprendre cette nouvelle. L’un des plus effrayants [and] des adversaires coriaces que j’ai jamais affrontés et l’un des humains les plus gentils et les plus humbles que j’aie jamais rencontrés. Mon coeur est brisé. Mes condoléances à sa famille.”

Derek Brunson, un ancien partenaire d’entraînement de Johnson, a ajouté sa voix au chœur d’appréciation pour l’impact que «Rumble» a eu sur le sport et ses participants.

“Toujours travaillé pour être un homme meilleur,” il a écrit. “La vie peut être courte. N’oubliez jamais de profiter et d’apprécier! SE DÉCHIRER.”