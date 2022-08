L’ancien capitaine indien Anup Kumar

Tous les yeux seront rivés sur les prochaines ventes aux enchères des joueurs de la saison 9 de la Pro Kabaddi League vivo, car certains des plus grands noms passeront sous le marteau le 5 août.e et le 6 aoûte2022, à partir de 18h30 avec une action EN DIRECT et exclusive sur Star Sports Network et Disney+ Hotstar.

Le pool d’enchères cette année sera composé de plus de 500 joueurs avec 24 joueurs des deux meilleures équipes des Jeux universitaires de Khelo India.

Le pool d’enchères de cette année accueillera également des stars telles que le “Sultan” Fazel Atrachali, le joueur international le plus décoré qui a été libéré par U Mumba. Le défenseur iranien et ancien skipper d’U Mumba n’a pas connu la meilleure des saisons l’an dernier après avoir marqué 48 points de tacle en 22 matches.

S’exprimant exclusivement sur l’émission Star Sports ‘TOTAL KBG – Auction Special’, l’ancien capitaine indien et légende de kabaddi Anup Kumar pense que le groupe de capitaine doit être retiré de Fazel, « Les performances de Fazel ont été sévèrement impactées par le rôle de capitaine. Enlevez-lui le fardeau de la capitainerie et il sera un bien meilleur joueur capable de se concentrer sur son jeu et de gagner ses matchs d’équipe.

Patna Pirates, triple champion et finaliste de la saison 8, a sorti Sachin Tanwar. Le raider de 23 ans se transforme en un vainqueur de match éprouvé et en un changeur de jeu dans le PKL. Sa capacité à renverser les jeux pour les Patna Pirates a suscité les éloges d’Anup Kumar.

“Sachin est un joueur tellement cool qui accorde la plus grande importance à ses performances. Il donne à son équipe beaucoup de confiance et de soutien car il a marqué plus de 150 points de raid trois fois au cours des quatre dernières saisons », a déclaré l’ancien capitaine de l’Inde.

Pendant ce temps, Haryana Steelers n’a pas retenu l’une de leurs plus grandes superstars – Vikas Kandola. Considéré par Anup Kumar comme le maître des situations de haute pression, il a le don de gagner des matchs à la toute fin.

« Vikas Kandola change la donne. Le nombre de fois où il a changé le résultat des matchs la saison dernière témoigne de ses performances. C’est aussi un grand défenseur », a déclaré la légende de Kabaddi.

Bon nombre des performances les plus remarquables de Vikas ont eu lieu au cours des 10 dernières minutes de jeu, ce qui en fait l’achat idéal pour tout franchisé du PKL de cette année.

