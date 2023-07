L’ancien capitaine et entraîneur du Pays de Galles Clive Rowlands décède à l’âge de 85 ans | Actualités du rugby à XV

Clive Rowlands a dirigé les Lions vers la victoire lors de leur tournée en Australie en 1989

L’ancien capitaine et entraîneur du Pays de Galles, Clive Rowlands, est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé la Welsh Rugby Union.

Rowlands, qui a joué 14 fois pour le Pays de Galles en tant que demi de mêlée, a également dirigé les Lions britanniques et irlandais et a été président de la WRU.

Il a été capitaine de son pays à chacune de ses apparitions internationales et a dirigé l’équipe alors qu’ils partageaient le titre des Cinq Nations de 1964 avec l’Écosse.

En tant qu’entraîneur, il a guidé l’équipe vers un premier Grand Chelem à 19 ans en 1971, après avoir pris sa retraite du jeu à l’âge de 29 ans.

Rowlands a dirigé l’équipe du Pays de Galles à la troisième place lors de la première Coupe du monde en 1987, toujours leur tournoi le plus réussi, et a remporté la victoire des Lions lors de leur tournée en Australie deux ans plus tard.

Il est devenu président de la Welsh Rugby Union en 1989 et a été ajouté au « Roll of Honour » du Temple de la renommée des sports gallois en 2013. Enseignant au début de sa vie, Rowlands a lutté contre le cancer de l’intestin dans les années 1990.

Un communiqué de la WRU a déclaré: « La Welsh Rugby Union envoie les condoléances les plus sincères de toutes les personnes liées au jeu au Pays de Galles à la famille et aux amis de Clive et le remercie pour son immense contribution à notre jeu. »

L’entraîneur de la défense du Pays de Galles, Mike Forshaw, qui est avec l’équipe en Turquie pour leur camp d’entraînement avant la Coupe du monde, a déclaré dimanche: « Nous avons entendu cela au cours de la dernière heure environ. De tous les joueurs et du personnel, nous voulons envoyer nos condoléances à la famille.

« C’était un grand joueur de rugby et il a été dans nos pensées ce matin en Turquie. »