L’ancien capitaine du Zimbabwe, Heath Streak, est décédé à l’âge de 49 ans | Actualités sur le cricket

L’ancien capitaine du Zimbabwe, Heath Streak, est décédé à l’âge de 49 ans, a confirmé son épouse.

Streak souffrait d’un cancer du côlon et sa femme Nadine a écrit dimanche matin sur Facebook qu’il avait été « porté auprès des anges ».

« Au petit matin de ce dimanche 3 septembre 2023, le plus grand amour de ma vie et le père de mes beaux enfants, a été porté auprès des anges depuis sa maison où il souhaitait passer ses derniers jours entouré de sa famille et ses proches », a déclaré Nadine.

Un message sur le compte Twitter officiel du Zimbabwe disait : « Nos sincères condoléances vont à la famille, aux amis et aux fans de l’ancien capitaine (du Zimbabwe) Heath Streak. On se souviendra toujours de ses contributions au cricket et il nous manquera beaucoup. Reposez-vous dans paix. »

Des informations faisant état de sa mort ont été publiées il y a deux semaines, mais se sont révélées fausses.

Streak possède le deuxième plus grand nombre de sélections de test, 65 et 189 apparitions internationales d’une journée pour son pays entre 1993 et ​​2005, revendiquant plus de 450 guichets internationaux.

Streak, qui a été le premier quilleur du Zimbabwe à remporter 100 guichets dans les ODI, était connu pour ses impressionnantes compétences globales en tant que quilleur rapide-moyen et frappeur compétent d’ordre inférieur.

Il était également leur septième meilleur buteur de tests, avec 1 990 points, et l’un des 16 frappeurs du Zimbabwe à marquer plus de 2 000 points ODI, terminant avec 2 943.