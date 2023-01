L’ancien capitaine du Pays de Galles Gareth Bale participera au tournoi de golf Pro-Am

Gareth Bale participera à un événement de golf Pro-Am en février. Matthew Horwood/Getty Images

L’ancien capitaine du Pays de Galles, Gareth Bale, a déclaré qu’il participerait à l’événement de golf AT&T Pebble Beach Pro-Am en février, après avoir annoncé sa retraite du football professionnel au début du mois.

Bale, 33 ans, jouera aux côtés de professionnels et d’autres célébrités lors de l’événement qui débutera le 2 février en Californie.

Il a déclaré dans un post Instagram: “Ravi d’annoncer que je jouerai dans le AT&T Pebble Beach Pro-Am au début du mois prochain! Allons-y.”

L’ancien attaquant du Real Madrid est réputé pour son amour du golf. Pendant son séjour au Bernabeu, il a reçu des réactions négatives de la part de ses propres supporters après avoir posé avec une bannière qui disait : “Pays de Galles. Golf. Madrid. Dans cet ordre.”

Les participants au tournoi incluent l’acteur Bill Murray et le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers dans la section des célébrités et le champion de l’US Open Matt Fitzpatrick et le numéro 5 mondial Patrick Cantlay du côté des professionnels.

Bale a annoncé sa retraite du football plus tôt en janvier. Il a remporté 22 trophées au cours de sa carrière, dont cinq titres en Ligue des champions avec Madrid et la coupe MLS avec le Los Angeles FC.