L’ancien capitaine des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, s’en prend à une entreprise frauduleuse

Comme si ce n’était pas déjà assez grave d’approcher le 60e anniversaire de la dernière fois que les Maple Leafs de Toronto ont remporté la Coupe Stanley, mais une nouvelle humiliation fait surface pour l’équipe malchanceuse.

Il a été révélé cette semaine que l’icône de la franchise et ancien capitaine des Maple Leafs de Toronto, John Tavares, a non seulement acheté, mais également approuvé une entreprise frauduleuse qui vend des amulettes de guérison magiques à ceux qui ne connaissent pas mieux.

L’appareil prétend vous protéger des rayonnements électromagnétiques et des méfaits de la 5G, etc. Évidemment, c’est risible et cela indique clairement que nous devrions avoir une meilleure éducation dans ce pays, mais c’est aussi extrêmement embarrassant.

Franchement, je suis dégoûté.

Je ne suis pas dégoûté que Tavares soit un gars crédule qui tombe dans le piège des escroqueries – parce que cela peut arriver à n’importe qui – mais qu’il approuve cela est absolument écoeurant.

Ce n’est pas grave si vous gagnez 11 millions de dollars par saison et que vous voulez en dépenser une partie sur des haricots magiques. Mais approuver un produit conçu pour tromper et profiter de ceux qui n’ont pas la chance de posséder de solides capacités de réflexion critique est complètement amoral. Là encore, si vous y croyez, je suppose que cela ne semble pas être le cas, ce qui est la seule excuse de Tavares ici.

Au cas où vous l’auriez manqué, John Tavares et Russell Brand vendent la même amulette mystérieuse qu’ils prétendent avoir des propriétés curatives qui vous protègent également du wifi et qui est soutenue par des personnes qui croient au contrôle mental, ce que je n’avais sur aucun des deux. mes cartes de bingo de la LNH. https://t.co/mN6TAWxMWq – Jesse Marshall (@jmarshfof) 15 octobre 2024

C’est une histoire amusante, mais c’est le moment idéal pour souligner qu’il n’existe pas d’amulettes magiques qui vous aident à guérir plus rapidement, vous protègent des signaux Wi-Fi (contre lesquels vous n’avez pas besoin de protection) ou qui peuvent vous aider. abattre un loup-garou (également fictif).

Je ne sais pas qui a besoin d’entendre cela, mais les loups-garous n’existent pas et une pleine lune, aussi pleine soit-elle, ne peut pas transformer un homme en loup. Le livre Cycle du loup-garou de Stephen King n’est pas un texte scolastique, mais plutôt une œuvre de fiction. Regarder le Crépuscule Les films sont peut-être un moment magique dans la vie d’un jeune garçon, mais je ne devrais pas avoir à souligner qu’il ne s’agit pas de documentaires. Cependant, même si les loups-garous étaient réels, une amulette magique ne vous empêcherait pas de vous faire manger le visage car les amulettes magiques sont fausses.

Il est vraiment hilarant de parcourir le fil qui a porté cela à l’attention du grand public, car il expose exactement comment ces entreprises fonctionnent – c’est-à-dire qu’elles font des déclarations farfelues et les soutiennent ensuite avec des personnes dont les « références » semblent impressionnantes mais qui se révèlent sortir pour être hilarant.

Encore une fois, je me fiche de ce que pense ou fait Tavares, mais le fait qu’il soit complice d’escroqueries aux pauvres est un problème. J’espère sincèrement qu’ils ont simplement utilisé son image et qu’il n’en était pas au courant.

J’ai toujours respecté John Tavares et j’ai pensé que c’était un gars formidable et un excellent capitaine. Je le respecte toujours, mais je me sens aussi vraiment désolé pour lui parce que c’est ridicule. Les Leafs devraient embaucher des professeurs de sciences pour donner des conférences dans l’avion avant les matchs sur route ou quelque chose du genre afin que cela n’arrive pas à l’avenir.

Il est souvent tentant de chercher des réponses faciles, mais les réponses les plus simples vous sont données à la maternelle : dormir huit heures par nuit, suivre un régime alimentaire approprié et faire de l’exercice quotidiennement. Aucune amulette n’est nécessaire.