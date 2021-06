Le défenseur devenu expert Ferdinand a regardé avec dégoût les joueurs anglais recevoir une réponse mitigée alors qu’ils s’agenouillaient sur le gazon pour soutenir la campagne Black Lives Matter (BLM) au Riverside Stadium de Middlesbrough, obligeant le manager mécontent Gareth Southgate à promettre qu’ils continueraient avec l’action au mépris de ses détracteurs.

Pas pour la première fois au Royaume-Uni, la dispute qui a suivi a provoqué une série de réactions, y compris des réponses de politiciens, avec un député conservateur (MP) annonçant même publiquement sa décision de boycotter l’Euro 2020 avec dégoût, tandis qu’une figure du Parti travailliste a déclaré que les huées étaient un signe de racisme.

« Ce n’est pas une position politique », a tonné le vainqueur de la Ligue des champions Ferdinand, qui a vu tous les joueurs anglais et presque tous leurs adversaires de l’équipe de Roumanie en visite répéter le mouvement avant le match final des Trois Lions avant le tournoi de samedi.

« Et tous ces gens ignorants qui vont » oh oui, c’est politique – BLM est un mouvement politique – ça n’a rien à voir avec ça, alors oublie ça.

« Les joueurs et les managers anglais ont fait des conférences de presse qui vous disent » ce n’est pas une campagne politique – cela n’a rien à voir avec la politique « .

« Cette position concerne l’antiracisme, les personnes étant traitées de la bonne manière et avec respect, pas pour la couleur de leur peau. »

Après que le député de l’opposition John McDonnell ait annoncé les huées comme « écœurant, » Tory Lee Anderson a riposté pour lui assurer que les fans qui en sont responsables sont plus susceptibles de « aime leur football » et « ne pas partager les vues marxistes de BLM » que d’être raciste.

Ferdinand est le dernier ex-international anglais à claquer ceux qui s’opposent au genou ces derniers jours, rejoignant Gary Lineker, qui a déclaré que les huées symbolisaient le problème, et Ian Wright, qui a appelé le raisonnement derrière les doutes « fourbe ».

« Il n’y a aucune raison valable que quelqu’un puisse me donner pour me huer », Ferdinand a déclaré dans une réaction vigoureuse aux supporters impliqués.

« Ils sont censés être là pour aider notre équipe, vouloir les faire avancer.

« Le récit des joueurs autour de cet agenouillement n’a rien à voir avec la politique. Ils ne veulent pas d’injustice, ils ne veulent pas que les gens soient jugés sur la base de la couleur de leur peau.

Pourquoi est-ce que je vois des fans de football huer quand les joueurs se mettent à genoux… ?#VibeWithFivepic.twitter.com/cfWXxwTfy7 – Rio Ferdinand (@rioferdy5) 7 juin 2021

« Ils sont à genoux à cause de ça, alors pourquoi tu hues ? Je ne comprends pas.

Certains téléspectateurs ont demandé pourquoi Ferdinand avait choisi de discuter de la question avec Stephen Howson, un présentateur qui a été vu à l’écran appelant un joueur de Villarreal un « f*ck étranger » lors de la séance de tirs au but finale de la Ligue Europa entre United et l’équipe espagnole.

« Choqué que [Ferdinand] utiliserait son énorme réseau social pour amplifier la voix de quelqu’un qui était manifestement xénophobe sur un flux en direct, pour lequel je n’ai encore vu aucun remords », dit un.

« Cela diminue le message anti-haine [Ferdinand] met hors. Ou est-ce que la xénophobie va bien maintenant, Rio ? »

Choqué que @rioferdy5 utiliserait son énorme réseau social pour amplifier la voix de quelqu’un qui était manifestement xénophobe sur un flux en direct, pour lequel je n’ai encore vu aucun remords. Cela diminue le message anti-haine @rioferdy5 met hors. Ou est-ce que la xénophobie va bien maintenant, Rio ? – Steve 2.0 (@AcrossDaKeeper) 7 juin 2021

Pourquoi en discutes-tu avec quelqu’un qui est xénophobe Rio ? – BoylePete1970 (@BPete1970) 7 juin 2021

D’autres étaient clairement en désaccord avec le point de vue de Ferdinand selon lequel il n’y avait pas de politique à mettre le genou à terre et ont admis qu’ils étaient fatigués de l’interruption de la préparation d’avant-match.

« Ils huent parce qu’ils sont venus regarder le football et, après un an à se faire dire quoi faire et quand le faire, ils n’en veulent plus », a expliqué l’un d’eux.

« Ils ont payé un billet pour regarder un match, pas une démonstration – aussi bien intentionnée puisse-t-elle sembler. »

parce que certains fans ne veulent pas voir de manifestations pendant les matchs de football, ils ont donc parfaitement le droit de « manifester » la « manifestation » même s’ils peuvent réellement soutenir la cause – le football est considéré par beaucoup comme une échappatoire, pas une voie de protestation – Danny Mack (@D4NNY_OG) 7 juin 2021

Ils huent parce qu’ils sont venus pour regarder le football et après un an à se faire dire quoi faire et quand le faire ils n’en veulent plus, ils ont payé un billet pour regarder un match pas un démonstration, aussi bien intentionnée qu’elle puisse paraître. – JH🌤 (@jackie21va) 7 juin 2021

Un autre a dit : « Certains fans ne veulent pas voir de manifestations pendant les matchs de football, ils ont donc parfaitement le droit de » protester contre la manifestation « , même s’ils peuvent réellement soutenir la cause.

« Le football est considéré par beaucoup comme une échappatoire, pas un moyen de protestation. »

Southgate et son escouade continueront de se produire lors de l’Euro 2020, qui débute ce samedi.