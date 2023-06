L’ancien capitaine de Man City, Ilkay Gundogan, rejoint Barcelone avec un transfert gratuit

Ilkay Gundogan a mis fin à son séjour de sept ans chargé de trophées avec Manchester City en acceptant de rejoindre la puissance de la Liga et le champion en titre de Barcelone lors d’un transfert gratuit lundi.

Le dernier acte du milieu de terrain allemand en tant que joueur de City – et en tant que capitaine de l’équipe – a été de soulever le trophée de la Ligue des champions après avoir remporté un triplé de titres majeurs pour le club anglais.

Maintenant, il se dirige vers l’Espagne avec un contrat de deux ans pour une nouvelle expérience, même si Pep Guardiola voulait garder Gundogan, 32 ans – la première signature de l’ère du directeur de la ville à partir de 2016.

« Ce club m’a permis de réaliser tous mes rêves et je serai toujours reconnaissant pour cette opportunité », a déclaré Gundogan. « Je porterai City toujours dans mon cœur. Un bleu un jour, un bleu toujours. »

Ayant raté le retour de Lionel Messi, Barcelone a fait de la signature de Gundogan une priorité pour ajouter de l’expérience à un milieu de terrain contenant déjà les jeunes Pedri González et Gavi Páez – deux de ses piliers à l’avenir – mais n’incluant plus le vétéran leader Sergio Busquets , qui partirait pour rejoindre Messi dans le club MLS Inter Miami.

Frenkie de Jong a également joué un rôle important la saison dernière pour l’entraîneur de Barcelone Xavi Hernández, malgré les efforts du club pour le vendre pendant l’intersaison 2022 et l’intérêt continu signalé de Manchester United, qui est entraîné par l’ancien entraîneur de l’Ajax de de Jong, Erik ten Hag.

Barceloa a fixé la clause de rachat de Gundogan à environ 435 millions de dollars (400 millions d’euros).

Dans un communiqué, les champions d’Espagne ont décrit leur dernière recrue comme un joueur « qui lit le jeu à la perfection » et « l’un des meilleurs milieux de terrain du monde de la dernière décennie ».

L’arrivée de Gundogan intervient alors que Barcelone, criblée de dettes, peine toujours à respecter les règles financières de la ligue espagnole. Ce n’est que récemment qu’il a pu trouver un moyen d’enregistrer officiellement Gavi en tant que joueur de la première équipe. On s’attend généralement à ce que le club doive vendre des joueurs pour réduire ses dépenses, et l’ajout de Gundogan ne fera qu’ajouter à ce fardeau à moins d’être compensé par des sorties.

Alors que Barcelone a vendu une partie de ses futurs revenus de télévision et d’autres actifs pour avoir l’argent nécessaire pour signer l’attaquant vedette polonais Robert Lewandowski et d’autres joueurs l’année dernière, ses problèmes financiers ont de plus en plus contraint le club à trouver des agents libres qui veulent venir en Espagne. L’année dernière, l’équipe a recruté les joueurs actuels Andreas Christensen, Marcos Alonso et Franck Kessie sur des transferts gratuits, tandis que d’autres agents libres comme Memphis Depay sont venus et repartis ces dernières années.

City n’aurait proposé à Gundogan qu’un contrat d’un an, alors qu’il souhaitait un contrat plus long pour une certaine sécurité pour sa famille.

Il restera comme un grand de la ville, non seulement pour avoir été le capitaine de l’équipe lors de sa plus grande saison, mais à cause de certains des buts cruciaux qu’il a marqués et des performances qu’il a livrées au milieu de terrain, où il pouvait jouer box-to-box, comme un présentateur ou – dans son rôle préféré – en tant que joueur soutenant l’attaquant.

Aucun but n’était plus important que les deux qu’il a marqués pour compléter le retour tardif de City de 2-0 à Aston Villa le dernier jour de la saison 2021-22, remportant à l’équipe un autre titre de Premier League.

Après avoir rejoint le Borussia Dortmund, où il était champion de Bundesliga en 2012, Gundogan a remporté cinq titres de Premier League, deux Coupes FA, quatre Coupes de la Ligue anglaise et la Ligue des champions avec City.

« Il a joué un rôle énorme dans les succès que nous avons connus ces dernières saisons et l’intelligence, le leadership et l’engagement d’Ilkay envers le club – à la fois sur et en dehors du terrain – ont été une source d’inspiration pour tout le monde », a déclaré le directeur du football de la ville, Txiki Begiristain.

Gundogan arrive maintenant dans un club qui a remporté le titre de champion d’Espagne la saison dernière mais a échoué pour une deuxième campagne consécutive pour dépasser la phase de groupes de la Ligue des champions.

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Barcelone Homme. Ville Ilkay Gündogan