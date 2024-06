L’ancien capitaine de Liverpool, Alan Hansen, « gravement malade à l’hôpital »

Alan Hansen a remporté 16 trophées pendant son séjour à Liverpool. Getty

L’ancien capitaine légendaire de Liverpool, Alan Hansen, est « gravement malade à l’hôpital », selon le club du Merseyside. a déclaré dimanche dans un communiqué.

Hansen a remporté 16 trophées au cours de ses 14 années à Liverpool, dont huit titres de champion, trois Coupes d’Europe, deux FA Cup et trois Coupes de la Ligue.

Le défenseur, qui a rejoint Liverpool en provenance de Patrick Thistle en 1977, figure dans le top 10 pour le plus grand nombre d’apparitions pour le club et a été sélectionné 26 fois par l’Écosse.

« Les pensées et le soutien de tout le monde au Liverpool FC vont à notre légendaire ancien capitaine Alan Hansen, qui est actuellement gravement malade à l’hôpital », a déclaré Liverpool dans son communiqué.

« Le club est actuellement en contact avec la famille d’Alan pour lui apporter notre soutien dans ces moments difficiles, et nos pensées, souhaits et espoirs vont à Alan et à toute la famille Hansen.

« Nous fournirons d’autres mises à jour au fur et à mesure que nous les recevrons en temps utile, et nous demandons que la vie privée de la famille Hansen soit respectée à ce stade. »

Gary Lineker, ancien collègue du « Match du jour » de Hansen écrit le X: « Horrible nouvelle. Les pensées vont à Alan, Janet et toute la famille. »

L’émission phare de la BBC a déclaré : « Les pensées et les prières de tout le monde au Match of the Day vont à Alan et à sa famille en ces moments difficiles. »

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.