L’ancien capitaine de l’armée exhorte Biden à évacuer les interprètes

Un interprète afghan a sauvé la vie de Matthew Zeller lorsqu’il a servi en Afghanistan en tant que capitaine de l’armée. Zeller exhorte maintenant le président Joe Biden à agir rapidement et à aider à retirer les interprètes et leurs familles d’Afghanistan avant qu’ils ne soient tués par les talibans.

« Des crimes contre l’humanité seront commis, et ils seront diffusés en direct pour que le monde les voie », a déclaré le co-fondateur de « Personne n’est laissé pour compte », une organisation qui aide à obtenir des visas spéciaux pour les interprètes d’Irak et d’Afghanistan.

« Leur sang va être sur nos mains si nous ne prenons pas soin d’eux maintenant, nous devons le faire, c’est un moment » plus jamais « en devenir », a déclaré Zeller à CNBC vendredi.

Le président Biden a fixé une date limite au 11 septembre pour retirer toutes les troupes d’Afghanistan. Cela met 85 jours pour faire sortir les interprètes du pays en toute sécurité, a déclaré Zeller. La Maison Blanche n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de CNBC.

Zeller a déclaré à « The News with Shepard Smith » de CNBC qu’il existe un précédent historique pour une évacuation massive dans ce sens, affirmant que les États-Unis ont évacué des dizaines de milliers de civils des zones de guerre après la guerre du Vietnam et à la fin des années 1990.

« Nous avons une assez bonne histoire de tenir notre promesse lorsqu’on nous le demande », a-t-il déclaré.

En septembre 2019, environ 18 000 Afghans attendent pour les visas spéciaux d’immigrant. Ça prend 996 jours, en moyenne, pour le Département d’État de traiter chacun.

Zeller a déclaré à l’hôte Shepard Smith que la mission de l’armée américaine en Afghanistan n’aurait pas été possible sans interprètes.

« Les talibans leur tiraient d’abord dessus lors des échanges de tirs, car ils comprenaient à quel point ils étaient essentiels à nos efforts », a déclaré Zeller. « Ils étaient l’atout le plus critique sur le champ de bataille, à côté de nos armes. »