Naresh Kumar, qui a encadré un jeune Leander Paes en tant que capitaine indien de la Coupe Davis, est décédé.

Il avait 93 ans. Il laisse dans le deuil sa femme Sunita, son fils Arjun et ses deux filles – Gita et Preah.

A LIRE AUSSI | Durand Cup : le Mumbai City FC bat le Mohammedan SC avec un but à la 90e minute pour réserver une place en finale

“Il souffrait de problèmes liés à l’âge depuis la semaine dernière. On m’a dit que ses chances de survie n’étaient pas très bonnes. J’ai perdu un grand mentor », a déclaré Jaidip Mukerjea, qui a fait ses débuts en Coupe Davis sous la direction de Kumar, à PTI.

Né le 22 décembre 1928 à Lahore en Inde indivise, Kumar a commencé son parcours avec le tennis aux Championnats d’Asie en 1949 avant de diriger le tennis indien avec Ramanathan Krishnan pendant près d’une décennie dans les années 1950.

Son parcours en Coupe Davis a commencé en 1952 et a ensuite été capitaine de l’équipe.

Trois ans plus tard, son plus grand sommet en carrière est survenu lorsqu’il a fait le quatrième tour de Wimbledon en 1955 avant de perdre face à l’éventuel champion et n ° 1 américain Tony Trabert.

En tant qu’amateur, Naresh Kumar a disputé un nombre record de 101 matchs à Wimbledon.

Il a remporté cinq titres en simple au cours de sa carrière – Championnats d’Irlande (1952 et 1953), Championnats gallois (1952), Championnats d’Essex à Frinton-on-Sea (1957) et son titre au tournoi de Wengen en Suisse l’année suivante.

Il a disputé son dernier tournoi aux Championnats d’Asie en 1969.

En 1990, Kumar, en tant que capitaine indien non joueur, a joué un rôle clé en incluant Leander Paes, 16 ans, dans l’équipe de la Coupe Davis lors de leur match contre le Japon et le reste, comme on dit, appartient à l’histoire.

Naresh Kumar, vêtu de pantalons et de t-shirts blancs, a eu une influence apaisante pendant certaines grandes années de la Coupe Davis.

Un Kumar ému se dirigeant vers Leander Paes pour le serrer dans ses bras après sa cinquième victoire emblématique en caoutchouc contre la France en quart de finale de la Coupe Davis à Fréjus (France) tandis qu’Atul Premanarayan appelant le moment pour Doordarshan, resterait un bon souvenir pour tous les amateurs de tennis.

https://www.youtube.com/watch?v=QIv28AbVx40″ width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Récipiendaire du prix Arjuna , Naresh Kumar est devenu le premier entraîneur de tennis à recevoir le Dronacharya Lifetime Achievement Award en 2000.

“Les meilleurs professeurs enseignent avec le cœur et non avec le livre Sir Naresh Kumar a été mon premier capitaine de la Coupe Davis et sa sagesse a été le phare de mon voyage », avait déclaré Paes après que son « oncle Naresh » ait obtenu le Dronacharya.

« Un gourou, un mentor et un confident, il m’a donné les ailes pour voler et a alimenté mon passion de jouer pour notre pays. J’ai parcouru un long chemin en 30 ans, mais ce que mon gourou, Naresh Kumar m’a enseigné, est resté avec moi tout au long de mon voyage.

“J’ai la chance de le voir recevoir le Lifetime Dronacharya Award pour sa contribution à l’Inde .”

Mukerjea a rappelé comment il a commencé sa carrière de tennis en le regardant au Calcutta South Club.

“Il était déjà un joueur de haut niveau quand j’ai commencé à jouer au tennis à l’âge de 12-13. Premjjit Lal et moi avons admiré Naresh dans nos années de formation. »

« Chaque fois que nous revenions de Tours, il nous a beaucoup aidés dans nos années de formation. J’ai fait mes débuts avec lui contre la Thaïlande en 1960.

“C’était Naresh et moi-même car (Ramanathan) Krishnan avait la varicelle. Il m’a beaucoup aidé dans mon jeu. Plus tard, nous sommes devenus de très bons amis.”

Un vrai gentleman dans l’âme et toujours bien habillé, Naresh Kumar était également un commentateur sportif et chroniqueur bien connu, un homme d’affaires prospère, un éleveur de poissons d’aquarium tropical , collectionneur d’art et passionné de courses hippiques.

Il était également très proche de l’ancien président-directeur général de Tata Steel Russi Mody, décédé ici en 2014.

« En plus d’être un joueur de tennis, il était aussi un très bon écrivain de tennis, un commentateur avant l’époque de la télévision », se souvient Mukerjea.

« Je me souviens très bien, il n’était pas dans l’équipe en 1956 lorsque L’Inde a affronté l’Australie lors de la finale de la Coupe Davis à Melbourne. Il a fait un commentaire en hindi et en anglais », a-t-il ajouté.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici