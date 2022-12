L’ancien capitaine de hockey Sardar Singh croit que “l’effort supplémentaire et la concentration” sont la clé du succès en Coupe du monde

L’ancien capitaine de hockey de l’Inde, Sardar Singh, est convaincu que l’équipe nationale fera bonne figure lors de la Coupe du monde masculine à Bhubaneswar et Rourkela l’année prochaine avec la “bonne structure” qu’elle a mise en place ces dernières années.

À moins de 50 jours de l’événement phare, l’anticipation d’assister aux 16 meilleures équipes du monde augmente chaque jour qui passe et Sardar estime que même si l’ensemble actuel de joueurs est un «lot talentueux», ils devront avoir vraiment faim pour aller jusqu’au bout.

“L’équipe masculine indienne actuelle s’est bien comportée ces dernières années, et ils sont très talentueux, avec une bonne structure également. Ils ne devraient jamais être satisfaits et toujours avoir faim de plus”, a déclaré Sardar, médaillé d’or aux Jeux asiatiques de 2014, d’argent au Trophée des champions 2014 et ancien capitaine de l’équipe.

Considéré comme l’une des plus grandes forces motrices de l’équipe indienne de hockey masculin pendant ses jours de jeu, Sardar a déclaré que les réalisations précédentes n’auront pas d’importance lorsque l’événement phare commencera le 13 janvier.

“Une fois que les joueurs sont entrés sur le terrain à la Coupe du monde, ce qu’ils ont fait auparavant n’a pas d’importance, ils doivent travailler dur du premier coup de sifflet au dernier coup de sifflet, et de manière constante à chaque jeu. Des efforts et une concentration supplémentaires seront la clé de leur performance, ainsi que de l’exécution correcte des plans. S’ils peuvent le faire, les résultats nous suivront automatiquement”, a déclaré Sardar, qui a participé aux campagnes de Coupe du monde 2010 et 2014.

Remontant le temps, Singh a déclaré: «Pour presque tous les joueurs, jouer à la Coupe du monde est une question d’excitation, et j’ai eu beaucoup de chance que ma première Coupe du monde ait eu lieu en Inde. Jouer du bon hockey devant nos propres partisans était une sensation formidable. Nous avons affronté le Pakistan lors de notre premier match, et je me souviens que le stade national Major Dhyan Chand était plein à craquer. Et dès que nous nous sommes alignés, la foule est devenue folle, et cela nous a immédiatement soulevés, nous donnant un regain de confiance. »

“Ce sentiment d’être soutenu et encouragé par les supporters locaux lorsque vous jouez bien devant eux est sans précédent”, a ajouté Sardar, qui a dirigé l’équipe lors de la Coupe du monde 2014 à La Haye aux Pays-Bas. Selon l’ancien capitaine, le L’équipe à l’époque était une unité très soudée, remportant des médailles aux Jeux asiatiques et aux Jeux du Commonwealth.

Parlant de développer cette habitude gagnante, Singh a déclaré: «L’équipe doit s’entraîner dur et pendant de longues périodes. Regardez toutes les grandes équipes du monde ; ils jouent ensemble depuis un moment. Pour gagner une médaille, il faut faire attention aux détails, et l’équipe doit travailler ensemble et s’entraider à tout moment.

“Lorsque tous ces facteurs entrent en jeu correctement, que l’équipe réussit bien et continue à remporter une médaille, puis à entendre l’hymne national tout en se tenant sur le podium, c’est un sentiment inestimable.”

Interrogé sur le fait de diriger l’équipe dans un tournoi majeur, Sardar a déclaré: «Je n’y ai jamais pensé comme ça. Oui, en tant que joueur senior, il y a certaines choses que je devais faire et m’occuper également de l’équipe, en particulier des jeunes joueurs. Mais pour moi, tous les joueurs de l’équipe comptent comme capitaines. La pensée a toujours été que tout le monde doit communiquer clairement à travers les rangs.”

