L’ancien capitaine de l’équipe de hockey indienne Pargat Singh a décidé de rendre le prix Padma Shri qu’il a reçu pour sa contribution exceptionnelle au sport en 1998 afin de montrer sa solidarité avec les agriculteurs qui protestent contre les nouvelles lois agricoles.

Le double olympien, qui est également député au Congrès de Jalandhar Cantonment, rendra la quatrième plus haute distinction civile du pays le 7 décembre pour protester contre les lois agricoles controversées adoptées par le gouvernement de l’Union.

Singh est l’un des joueurs de hockey les plus respectés de l’Inde et a dirigé l’équipe de hockey indienne aux Jeux olympiques de 1992 et 1996. En 1989, il a également reçu un prix Arjun.

Outre Singh, plusieurs athlètes qui ont représenté le Pendjab dans de nombreuses compétitions nationales et nationales prévoient également de rendre leurs récompenses nationales pour montrer leur solidarité avec les agriculteurs. Certains des noms éminents incluent les anciens lauréats Arjuna Sajjan Singh Cheema, Rajbir Kaur, le récipiendaire de Padma Shri Kartar Singh, le médaillé olympique Gurmail Singh et l’ancien entraîneur de cricket Rajinder Singh. Les légendes du sport ont déclaré qu’elles se rendraient à Delhi le 5 décembre et publieraient leurs prix à l’extérieur du Rashtrapati Bhavan.

Alors même que les négociations du Centre avec les dirigeants paysans sont en cours, l’ancien ministre de l’Union et quintuple ministre en chef du Pendjab Parkash Singh Badal a annoncé qu’il rendrait lui aussi son prix Padma Vibhushan sur la même question. Le patriarche de Shiromani Akali Dal (SAD) a également écrit au président Ram Nath Kovind disant que sa décision avait été prise en signe de protestation contre « la trahison des paysans par le gouvernement indien ».

Le membre de Rajya Sabha Sukhdev Singh Dhindsa, qui est le chef de la SAD (démocrate), a également annoncé qu’il rendrait son prix Padma Bhushan pour montrer sa solidarité avec les agriculteurs.

Les rencontres entre les représentants du gouvernement et les dirigeants paysans n’ont pas été décisives après plusieurs cycles de négociations.

Les manifestations des agriculteurs et des organisations agricoles à la frontière de Delhi se sont poursuivies pour le septième jour consécutif.