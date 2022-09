L’ancien capitaine de hockey indien Dilip Tirkey élu président de Hockey India

L’ancien capitaine de hockey indien et membre de l’équipe médaillée d’or des Jeux asiatiques de 1998, Dilip Tirkey, a été élu vendredi président de Hockey India (HI), après que deux autres, qui avaient déposé des candidatures pour le poste, se sont retirés avant les élections. .

L’un des anciens joueurs les plus capés – Tikey a disputé un record de 412 matchs internationaux au cours de sa carrière de plus de 15 ans en tant que défenseur -, le grand joueur de 44 ans d’Odisha a représenté l’Inde aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996, de Sydney en 2000 et d’Athènes en 2004. .

Le processus d’élection de Hockey India devait être achevé d’ici le 9 octobre, conformément à la date limite fixée par la Fédération internationale de hockey (FIH) et le Comité des administrateurs (CoA) en août.

Avant que Tirkey ne soit élu président, Hockey India était sous la juridiction du COA sur ordre de la Haute Cour de Delhi en raison d’une prétendue violation du Code national du sport.

Tirkey a remercié le COA et ses membres après qu’il soit devenu président de la fédération nationale des sports, tweetant “Merci @DrSYQuraishi (membre du COA) et @FIH_Hockey pour avoir organisé des élections en douceur de @TheHockeyIndia. Je veillerai à ce que le hockey indien atteigne de nouveaux sommets.

La FIH a également félicité Tirkey pour son élection à la tête de Hockey India, déclarant dans sa lettre de Lausanne vendredi: “D’emblée, la FIH tient à remercier les membres du Comité des administrateurs d’avoir adhéré et d’avoir veillé à ce que le processus électoral de Hockey L’Inde s’est déroulée sans heurts. La FIH a surveillé le processus électoral par le biais du site Web de Hockey India et des reportages des médias en Inde.

«Nous sommes heureux d’observer que le conseil exécutif de Hockey India est élu comme cela a été mis sur le site Web de Hockey India à partir d’aujourd’hui, et que l’élection des postes a été unanime pour tous les postes. Nous sommes ravis que le processus électoral soit terminé et qu’un organe démocratique soit désormais en place. Nous adressons nos félicitations au Dr Dilip Tirkey, à M. Bhola Nath Singh (secrétaire général) et à M. Sekar J. Manoharan (trésorier) et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec eux.

“Nous avons apprécié les efforts efficaces du CoA au cours des deux derniers mois pour restaurer l’organe démocratiquement élu de Hockey India”, a déclaré la FIH.

«A compter d’aujourd’hui, 23 septembre 2022, nous notons que le CoA a terminé son mandat et que la FIH communiquera désormais directement avec le conseil exécutif nouvellement élu pour les questions relatives au hockey en Inde. Nous vous remercions à nouveau pour vos efforts et espérons que vous serez tous nos invités pour les prochains matchs de la Hockey Pro League qui doivent débuter le 28 octobre 2022 et la Coupe du monde de hockey masculin FIH 2023, qui doit débuter le 13 janvier 2023. ”

Membres du bureau de HI : Président – ​​Dilip Tirkey (Association de hockey d’Odisha) ; Vice-présidente (femme) – Asima Ali (Hockey Jammu & Kashmir); Vice-président (masculin) – SVS Subramanya (Hockey Karnataka) ; Secrétaire général – Bhola Nath Singh (Hockey Jharkhand); Trésorier – Sekar J Manoharan (unité de hockey du Tamil Nadu); Co-secrétaire (femme) – Mme Arti Singh (Hockey Rajasthan) ; Co-secrétaire (masculin) – Sunil Malik (Hockey Haryana).

Membres du Conseil exécutif : Arun Kumar Saraswat (Hockey Rajasthan) ; Asrita Lakra (Hockey Jharkhand); Gurpreet Kaur (Hockey Delhi); V Sunil Kumar (Kerala Hockey); Tapan Kumar Das (Assam Hockey).

