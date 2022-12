L’ancien capitaine australien Ricky Ponting reprend ses fonctions de commentateur après une crise de santé | Nouvelles du cricket

L’ancien capitaine australien Ricky Ponting a apaisé ses craintes pour sa santé après une crise cardiaque.

L’homme de 47 ans a été transporté à l’hôpital de Perth après s’être senti mal alors qu’il travaillait comme expert à la télévision lors du match test contre les Antilles vendredi.

Ponting avait commenté pour Channel 7 au cours de la troisième matinée et aurait demandé des soins médicaux à l’intervalle du déjeuner au stade Optus, mais a repris ses fonctions de télévision samedi.

Ponting a dit Canal 7: “J’ai probablement fait peur à beaucoup de gens hier et j’ai eu un moment effrayant pour moi. J’étais assis dans la boîte de communication à mi-chemin du relais et j’ai eu quelques douleurs très courtes et aiguës à la poitrine.

“J’ai essayé de l’étirer et de m’en débarrasser, et je ne voulais probablement pas trop en dire quand j’étais à l’antenne. J’ai eu quelques-uns de ces incidents, j’ai traversé le relais et je suis allé marcher à l’arrière de la boîte de commentaires et a eu des étourdissements et des vertiges et a attrapé le banc.

“J’ai mentionné à JL (Justin Langer) en sortant, qui commentait avec moi, que j’avais eu ces douleurs à la poitrine et Chris Jones m’a entendu et a tout de suite réagi et m’a sorti de là.

“Dix ou 15 minutes plus tard, j’étais à l’hôpital pour recevoir le meilleur traitement possible. Je me sens bien ce matin, je suis tout brillant et nouveau ce matin.

“Je pense que l’essentiel est, le fait que j’étais prêt à le partager avec JL et le fait que votre compagnon s’occupe de vous, je pense qu’en tant que personnes de notre âge, nous sommes un peu réticents à partager beaucoup ou à parler de notre santé .

“Je pense que c’est une bonne courbe d’apprentissage pour moi hier, surtout avec ce qui s’est passé au cours des 12 à 18 derniers mois pour vraiment rapprocher les gens autour de nous.

“Mon petit compagnon s’est occupé de moi et m’a amené là-bas et je suis de retour, brillant et nouveau ce matin.”