L’ancien capitaine américain Michael Bradley prendra sa retraite à la fin de la saison

L’ancien capitaine de l’équipe nationale masculine des États-Unis, Michael Bradley, a annoncé mardi qu’il prendrait sa retraite du football professionnel après le dernier match du Toronto FC en saison régulière en MLS, samedi.

Bradley, 36 ans, a passé les 10 dernières saisons avec Toronto après avoir signé en provenance de la Roma en Serie A italienne. Toronto a déjà été éliminé des éliminatoires et occupe le bas du classement de la MLS avant son dernier match à domicile contre Orlando City.

« Le 13 janvier 2014, j’ai assisté à une conférence de presse et j’ai déclaré que je n’avais jamais été ‘plus excité, plus déterminé et plus motivé pour relever un défi de toute ma carrière’. Je pensais chaque mot », a déclaré Bradley dans un Communiqué de presse du Toronto FC.

« Au cours des 10 dernières années, j’ai versé mon sang, ma sueur et mes larmes pour essayer d’aider ce club à être le meilleur possible. Il y a eu des jours incroyables – des moments qui resteront avec moi pour le reste de ma vie – et d’autres les mauvais aussi, mais je n’ai jamais cessé de donner tout ce que j’avais.

« Merci à tous mes coéquipiers, entraîneurs et à tout le monde à l’intérieur du club. Merci aux partisans pour les soirées inoubliables au BMO Field. Cette ville et ce club seront toujours notre chez-soi. »

Michael Bradley prendra sa retraite après avoir passé les 10 dernières saisons avec le Toronto FC. Zou Zheng/Xinhua via Getty Images

Fils de l’ancien entraîneur des États-Unis et du Toronto FC, Bob Bradley, le milieu de terrain prendra sa retraite comme l’un des joueurs les plus décorés de l’histoire de l’USMNT.

Après avoir fait ses débuts en 2006, il a remporté 151 sélections, ce qui le place au troisième rang de tous les temps parmi les hommes américains. Il a également été capitaine de l’équipe à plusieurs reprises et a fait partie des équipes de l’USMNT aux Coupes du monde 2010 et 2014 et a remporté deux Coupes d’or de la Concacaf en 2007 et 2017.

Sa dernière apparition pour les États-Unis a eu lieu en 2019, après avoir marqué 17 buts et contribué 23 passes décisives.

La carrière de joueur de Bradley a débuté à l’âge de 16 ans avec les Metrostars de New York/New Jersey (aujourd’hui Red Bulls de New York) avant de se diriger vers l’Europe avec l’équipe néerlandaise de Heerenveen en 2006. Son étoile a continué de monter, avec des transferts au Borussia Mönchengladbach en 2006. Bundesliga allemande et un court prêt à Aston Villa, du côté de la Premier League, avant d’arriver en Italie, d’abord avec Chievo puis avec la Roma.

Son point culminant avec le Toronto FC a eu lieu en 2017, lorsqu’il a mené le club à un triplé historique de la Coupe MLS, du Bouclier des Supporters et du Championnat canadien.

« Au cours de la dernière décennie avec le Toronto FC, Michael Bradley est devenu une légende du club », a déclaré le président du Toronto FC, Bill Manning. « En tant que capitaine lors de plus de 300 matchs, Michael a soulevé de nombreux trophées tout au long de son parcours et a représenté ce club de la meilleure façon possible.

« Ses réalisations avec le TFC resteront éternelles et nous tous au club le remercions pour ces souvenirs. »