L’entrepreneur technologique et ancien espoir démocrate à la présidentielle, Andrew Yang, a déposé des documents pour se présenter à la mairie de New York en 2021 à la suite d’un sondage le trouvant comme favori pour le poste.

Le dépôt de Yang auprès du Conseil des finances de la campagne intervient également juste un jour après sa rencontre avec l’activiste politique et hôte de MSNBC, le révérend Al Sharpton à Harlem, selon le New York Post.

Une enquête menée par Education Reform Now Advocacy New York a révélé que Yang était un candidat privilégié à la mairie parmi les électeurs de New York.

Le maire de New York, Bill De Blasio, est devenu une figure controversée, en particulier au milieu de la pandémie de Covid-19, alors que de nombreuses entreprises restent fermées en raison de restrictions. Le même sondage qui a révélé que Yang était l’un des favoris pour briguer le poste de De Blasio a également révélé que 56% des électeurs démocrates probables avaient une opinion défavorable du maire actuel. Il ne sera pas en mesure de se présenter à nouveau en 2021, laissant Yang comme le nom le plus reconnaissable en lice pour le poste.

Aussi sur rt.com Le gouverneur de New York Cuomo a critiqué le « modèle » pour que 6700 fans assistent au match des Buffalo Bills au milieu des entreprises en faillite de la ville

Yang participera à un système de financement public dans la ville pendant sa course, ce qui contribue à égaler l’argent qu’il lève en privé, mais plafonne également ses dépenses électorales à 7,3 millions de dollars.

La primaire démocrate de New York pour la course à la mairie aura lieu le 22 juin 2021.

Yang a fait des vagues lors de sa candidature à la présidence, principalement en raison de son soutien au revenu de base universel, qui fournirait aux Américains 1000 dollars par mois.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!