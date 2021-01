L’ancien candidat à la Cour suprême, Merrick Garland, nommé procureur général de Biden – Médias

Après avoir été juge fédéral de DC pendant plus de deux décennies, le juge Merrick Garland retournera à son ancien lieu de travail, le DOJ, en tant que procureur général sous le président Joe Biden, selon les médias.

Garland sera nominé pour AG, après avoir été favorisé par l’équipe de transition de Biden par rapport à des personnes comme l’ancien sénateur démocrate Doug Jones et l’ancienne sous-procureure générale Sally Yates. L’annonce officielle peut être attendue dès jeudi. AP a été le premier média à rapporter la nouvelle.

Il est surtout connu pour avoir été au centre d’un scandale politique en 2016, lorsque le président de l’époque Barack Obama l’a nommé pour le siège à la Cour suprême des États-Unis, laissé vacant par feu Antonin Scalia. On s’attendait à ce que le centriste soit un candidat de consensus, bien que certains démocrates aient exprimé des inquiétudes quant au fait que le fait de remplir son siège à la Cour d’appel du circuit de DC pourrait être problématique en raison d’un Sénat contrôlé par les républicains.

La nomination, cependant, a été bloquée par le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, qui a refusé de procéder à des auditions de confirmation invoquant le statut de canard boiteux d’Obama. Il a tristement adopté l’approche inverse l’année dernière lorsque le président Donald Trump a nommé Amy Coney Barrett en remplacement de Ruth Bader Ginsburg, ce qui a entraîné des accusations d’hypocrisie de la part des démocrates.

Garland a été nommé à son poste actuel, considéré comme le deuxième plus prestigieux de la justice américaine, car de nombreuses agences fédérales relèvent du DC Circuit, en 1997 par le président de l’époque, Bill Clinton. Auparavant, il a été haut fonctionnaire du ministère de la Justice, traitant des affaires de meurtre très médiatisées.

En tant que sous-procureur général adjoint, il a joué un rôle clé dans la poursuite de Timothy McVeigh, l’auteur de l’attentat terroriste à la bombe d’Oklahoma City en 1995, qui a tué 168 personnes. En 2001, McVeigh a reçu une injection létale, devenant l’une des trois personnes exécutées par le gouvernement fédéral sous l’ancien président George W. Bush.

La nomination d’un juge à la tête du DOJ est rare, mais pas inconnue. Eric Holder a été juge à la Cour supérieure du district de Columbia avant de devenir avocat pour le gouvernement fédéral et finalement de devenir AG sous Obama.

Si cela est confirmé, Garland aura de nombreux problèmes à résoudre, de l’enquête sur les affaires fiscales de Hunter Biden, le fils du président élu Biden, aux nombreux appels à poursuivre Donald Trump et ses associés.

Les autres meilleurs choix du DOJ que Biden devrait annoncer sont Lisa Monaco, Vanita Gupta et Kristen Clarke, ont déclaré les médias. Monaco et Gupta ont tous deux travaillé dans l’administration Obama. Clarke dirige un groupe de défense des droits civiques et dirigeait auparavant le bureau des droits civils du bureau du procureur général de l’État de New York.

