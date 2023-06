L’ancien bureau Valley / Naperville North QB Drake Davis est transféré à Quincy – Shaw Local

Avec un changement d’entraîneur ainsi qu’un nouveau directeur sportif, Drake Davis a estimé que la Northern Michigan University n’était plus l’endroit pour lui.

Davis est donc entré dans le portail de transfert en tant que transfert de diplômé avec deux ans d’éligibilité restants.

Bien que Davis ait déclaré qu’il n’aimait pas la direction que prenait la NMU, il a apprécié son séjour à l’école NCAA Division II à Marquette, Michigan.

« J’ai passé un bon moment à Northern », a déclaré Davis. « J’ai eu beaucoup de belles expériences en jouant dans le Superior Dome. En plus de cela, c’était un bon moment de pouvoir jouer au football universitaire avec mon frère (Wyatt). Peu de gens peuvent le faire. J’ai donné à Northern tout ce que j’avais au cours des quatre dernières années et j’espère avoir organisé un spectacle pour tout le monde.

Davis, qui a joué à Bureau Valley pendant trois ans avant de jouer sa saison senior à Naperville North, a reçu des offres à deux chiffres avant de décider de jouer ses deux dernières saisons à l’Université Quincy.

« J’ai choisi Quincy parce que cela m’a donné le meilleur scénario possible pour mes deux dernières années de jeu et après avoir fini (de jouer) et essayé d’entraîner à l’université », a déclaré Davis. « Ils ont un excellent personnel. Ils ont aussi un entraîneur qui m’a recruté depuis le lycée et qui était entraîneur chez Northern pendant mon séjour là-bas. C’est quelqu’un en qui j’ai vraiment confiance et qui sera toujours là pour moi.

« Une autre grande raison était qu’il est proche de chez moi ainsi que de mon frère Teagan. Je ne suis qu’à deux heures d’Iowa City (où Teagan a signé pour jouer au football dans l’Iowa). Donc pouvoir être là pour lui s’il en a besoin et pouvoir suivre sa carrière sera génial. Je serai également assez proche pour vivre la carrière de ma sœur au lycée.

Davis a déclaré que le processus de recrutement par transfert était plus chargé que son expérience de recrutement à la sortie du lycée.

« Le processus de recrutement a été un peu mouvementé », a déclaré Davis, qui avait 10 à 12 offres et a choisi entre Quincy, Davenport et East Tennessee State. « Au lycée, je n’avais vraiment qu’une seule offre de l’Est (Illinois), puis quelques opportunités sans rendez-vous comme l’Illinois. Cette fois-ci, j’allais partout pour des visites. Je conduisais partout dans le Midwest et j’ai même été transporté par avion pour une visite, ce qui était plutôt cool. J’ai rencontré beaucoup de gens formidables au cours de ce processus et j’espère qu’ils passeront tous de bonnes saisons cette année.

La saison dernière à Northern Michigan, Davis a complété 77 passes sur 120 pour 832 verges et cinq touchés avec cinq interceptions.

En 17 matchs disputés sur trois saisons, Davis a complété 227 passes sur 371 pour 2 412 verges et 16 touchés avec 12 interceptions. Il a également couru pour 546 verges et six touchés.

Davis rejoint un programme Quincy qui est allé 4-7 la saison dernière et a connu sa dernière saison gagnante en 2014.

« Mes objectifs à Quincy sont de gagner un championnat de conférence, de participer aux séries éliminatoires et de courir pour un championnat national », a déclaré Davis. «Je ne crois pas que Quincy ait jamais fait les séries éliminatoires, donc ce serait cool de les aider à les mener à leur premier. Dans l’ensemble, j’espère gagner beaucoup de matchs pendant mon séjour là-bas.