L’ancien boxeur olympique Felix Verdejo accusé d’avoir tué son amant, un enfant à naître

L’ancien boxeur olympique portoricain Felix Verdejo a été accusé lundi d’avoir tué son amant et leur enfant à naître, dans une affaire qui a déclenché des manifestations contre la violence contre les femmes sur le territoire américain.

Verdejo a comparu pour une audience virtuelle devant le tribunal fédéral de San Juan, où le juge l’a inculpé de trois chefs d’enlèvement et d’assassinat de Keishla Rodriguez, alors enceinte.

Le juge, Camille Velez, a ordonné que Verdejo, 27 ans, soit détenu sans caution avant une audience de plaidoyer, a rapporté le journal local El Nuevo Dia.

Une plainte fédérale obtenue par l’AFP a déclaré que Verdejo, qui est mariée et était également en couple avec Rodriguez, aurait enlevé la victime le 29 avril après qu’elle lui ait demandé de l’aide pour interrompre sa grossesse.

Verdejo – qui dans sa carrière a remporté 27 combats, dont 17 par KO – «a frappé la victime au visage, et on lui a injecté une seringue remplie d’une substance», a déclaré l’affidavit de l’agent du FBI qui a mené l’enquête.

Selon l’affidavit, Verdejo et un témoin ont attaché les mains et les pieds de Rodriguez avec du fil de fer et l’ont attachée à un bloc.

Ensuite, ils se sont rendus dans une lagune de San Juan, où elle a été «jetée du côté du pont et dans l’eau», indique l’affidavit.

Verdejo a ensuite tiré sur Rodriguez alors qu’elle était déjà dans l’eau.

Le FBI a trouvé des preuves que Verdejo et Rodriguez, 27 ans, avaient communiqué par téléphone le jour de l’enlèvement; et une caméra de sécurité montre une voiture semblable au boxeur debout sur le pont.

Rodriguez avait été portée disparue jeudi et son corps a été retrouvé samedi dans la lagune de San Jose.

Sa famille avait blâmé le boxeur pour sa disparition et plus tard sa mort.

L’affaire a déclenché des manifestations à Porto Rico, dont le gouverneur, Pedro Pierluisi, a déclaré l’état d’urgence en janvier en raison de la violence contre les femmes.

Verdejo a représenté Porto Rico aux Jeux Olympiques de Londres 2012, et cette même année a commencé sa carrière professionnelle dans la catégorie des poids légers.

Sa carrière a souffert après un accident de moto en 2016.

