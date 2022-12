L’ancien Blue Jay Fred McGriff élu au Hall of Fame; Obligations, Clemens laissé de côté à nouveau

Quelques instants après que l’ancien Toronto Blue Jay Fred McGriff ait été élu au Temple de la renommée du baseball, près de deux décennies après son dernier match, il a reçu la question.

Lorsqu’on lui a demandé si Barry Bonds appartenait à Cooperstown, un McGriff souriant a répondu: “Honnêtement, en ce moment, je vais juste profiter de cette soirée.”

Un comité du Temple de la renommée a rendu sa réponse dimanche, passant outre Bonds, Roger Clemens et Curt Schilling tout en remettant à McGriff le plus grand honneur de son impressionnante carrière dans la grande ligue.

Le dégingandé joueur de premier but, surnommé le « Crime Dog », a passé ses cinq premières saisons à Toronto, réussissant 125 circuits et 305 points produits. McGriff a mené la Ligue américaine avec 36 circuits en 1989, sa quatrième année avec les Blue Jays.

Il a frappé .284 avec 493 circuits et 1 550 points produits en 19 saisons avec six équipes des ligues majeures. Le quintuple All-Star a aidé Atlanta à remporter la Série mondiale de 1995.

Fred McGriff a eu une carrière bien remplie. Maintenant, le Crime Dog est parti pour le @baseballhall ! pic.twitter.com/oAbytrL5NG —@MLB

McGriff a obtenu 169 voix (39,8%) au cours de sa dernière année sur le scrutin de la Baseball Writers ‘Association of America en 2019. Désormais, il sera intronisé à Cooperstown le 23 juillet, avec toute personne choisie lors du vote des écrivains, a annoncé le 1er janvier 2019. 24.

“Tout va bien. Ça valait la peine d’attendre”, a déclaré McGriff, qui a disputé son dernier match dans la ligue majeure en 2004.

C’était la première fois que Bonds, Clemens et Schilling affrontaient un comité Hall depuis leur 10e et dernière apparition au scrutin de la Baseball Writers ‘Association of America. Bonds et Clemens ont été accusés d’utiliser des drogues améliorant la performance, et le soutien à Schilling a chuté après avoir fait des remarques haineuses envers les musulmans, les personnes transgenres, les journalistes et autres.

Alors que McGriff, âgé de 59 ans, a reçu le soutien unanime des 16 membres du comité de l’ère du baseball contemporain – composé de membres du Hall, de cadres et d’écrivains – Schilling a obtenu sept voix, et Bonds et Clemens en ont chacun reçu moins de quatre.

La composition du comité changera probablement au fil des ans, mais le vote était une autre indication que Bonds et Clemens pourraient ne jamais se rendre au Hall.

Le panel de l’ère contemporaine de cette année comprenait Greg Maddux, qui a joué avec McGriff à Atlanta, ainsi que Paul Beeston, qui était cadre à Toronto lorsque McGriff a fait ses débuts dans la ligue majeure avec les Blue Jays en 1986.

Le Crime Dog reçoit l’appel 👏 Félicitations, Fred McGriff ! pic.twitter.com/GIu9At0HIW —@Geais bleus

Un autre ancien joueur d’Atlanta, Chipper Jones, devait faire partie du comité, mais il a été testé positif au COVID-19 et a été remplacé par le président des Diamondbacks de l’Arizona, Derrick Hall.

Le comité de l’ère contemporaine considère les candidats dont la carrière était principalement à partir de 1980. Un joueur a besoin de 75% pour être élu.

“Il est difficile de décider pour qui voter et pour qui ne pas voter, etc.”, a déclaré McGriff. “C’est donc un grand honneur d’être élu à l’unanimité.”

En plus de tous ses grands succès et de ses pièces mémorables, l’un des héritages durables de McGriff est son lien avec une vidéo sur les compétences de baseball de l’entraîneur des jeunes Tom Emanski. Le cogneur est apparu dans une publicité pour le produit qui a été diffusée régulièrement à la fin des années 1990 et au début des années 2000 – portant une chemise et un chapeau bleus de Baseball World.

McGriff a déclaré qu’il n’avait jamais vu la vidéo.

“Venez Cooperstown, je dois porter mon chapeau bleu”, a déclaré McGriff en souriant. “Mon chapeau Tom Emanski à Cooperstown. Voyez cette vidéo va faire un renouveau maintenant, ça va revenir.”

Les membres du Temple de la renommée Jack Morris, Ryne Sandberg, Lee Smith, Frank Thomas et Alan Trammell ont également siégé au comité de cette année, qui s’est réuni à San Diego lors des réunions d’hiver du baseball.

Rafael Palmeiro, Albert Belle, Don Mattingly et Dale Murphy ont complété le scrutin de huit hommes. Mattingly était le suivant le plus proche de l’élection, avec huit votes sur 12 requis. Murphy en avait six.

Bonds, Clemens et Schilling ont échoué en janvier dans leurs dernières chances avec le BBWAA. Les obligations ont reçu 260 voix sur 394 (66 %) et les Schilling 231 (58,6 %).

Palmeiro a été exclu du scrutin BBWAA après avoir reçu 25 voix (4,4%) lors de sa quatrième apparition en 2014, tombant en dessous des cinq en 2012.

Bonds a nié avoir utilisé sciemment des drogues améliorant la performance, et Clemens maintient qu’il n’a jamais utilisé de PED. Palmeiro a été suspendu pendant 10 jours en août 2005 à la suite d’un test positif dans le cadre du programme antidrogue des ligues majeures.

Sept fois MVP de la NL, Bonds a établi le record de circuits en carrière avec 762 et le record de la saison avec 73 en 2001. Sept fois lauréat du prix Cy Young, Clemens a enregistré une fiche de 354-184 avec une MPM de 3,12 et 4 672 retraits au bâton, troisième derrière Nolan. Ryan (5 714) et Randy Johnson (4 875). Palmeiro a réussi 3 020 coups sûrs et 568 circuits.

Schilling a perdu 16 voix avec 285 (71,1%) lors du scrutin BBWAA 2021. Le droitier est allé 216-146 avec une MPM de 3,46 en 20 saisons, remportant la Série mondiale avec l’Arizona en 2001 et Boston en 2004 et 2007.

Theo Epstein, qui a également siégé au comité de l’ère contemporaine, était le directeur général de Boston lorsque les Red Sox ont acquis Schilling dans le cadre d’un échange avec les Diamondbacks en novembre 2003.

Les joueurs figurant sur la liste inéligible de la Major League Baseball ne peuvent pas être pris en compte, une règle qui exclut Pete Rose.