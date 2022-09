L’ancien Biden spox fait de sombres prédictions sur les mi-mandats américains

Jen Psaki a suggéré que les démocrates perdraient le contrôle du Congrès si les électeurs considéraient les élections comme un référendum sur le président

L’un des plus ardents défenseurs de Joe Biden, l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a admis que les démocrates subiraient une raclée à mi-parcours du Congrès si les électeurs considéraient les élections de novembre comme un référendum sur le président.

“Je pense que les démocrates, si l’élection porte sur qui est le plus extrême … alors ils vont gagner”, Psaki a déclaré dimanche dans une interview à NBC News. “Si c’est un référendum sur le président, ils perdront, et ils le savent.”

Psaki, qui a quitté la Maison Blanche en mai pour occuper un poste chez MSNBC, a été le défenseur en chef de Biden en tant qu’attaché de presse au cours de ses 16 premiers mois de mandat. Cependant, Biden se classe comme le président américain le plus décevant depuis la Seconde Guerre mondiale, selon un sondage de Gallup, subissant les plus fortes baisses de taux d’approbation depuis que Harry Truman tentait de prendre la place de Franklin Roosevelt en 1945. Le dernier ABC News/Washington Post sondage fixe la cote d’approbation du président à 39%.

L’enjeu à mi-mandat est de savoir si les démocrates peuvent garder le contrôle du Congrès, permettant à Biden de continuer à faire passer son programme législatif à la Chambre et au Sénat. Un sondage réalisé ce mois-ci par Rasmussen Reports a montré que les électeurs sont les plus préoccupés par des sujets tels que les crimes violents, l’inflation et l’immigration clandestine – des problèmes qui pourraient faire le jeu des républicains.

“Ils savent aussi que le crime est une énorme vulnérabilité pour les démocrates, je dirais l’une des plus grandes vulnérabilités”, Psaki a dit des chefs de parti. Elle a noté que si l’effondrement de l’économie est “s’accrocher à tout” à l’approche des élections, la criminalité sera un sujet brûlant dans des États comme la Pennsylvanie.

Biden a fait campagne en 2020 en décrivant le président Donald Trump comme inapte à exercer ses fonctions, puis a évité d’attaquer son prédécesseur alors qu’il cherchait à élargir sa base de soutien, a déclaré Psaki. “Il y a eu une décision stratégique prise lors de son entrée en fonction qui, ce n’est pas ce que le public voulait.” Cette stratégie a clairement changé ces dernières semaines, Biden dénonçant à plusieurs reprises les partisans les plus ardents de Trump et les qualifiant de “danger clair et présent” à la démocratie américaine.

“Maintenant, c’est à nouveau la saison des élections”, dit Psaki. «Il a fait une grande partie de ce qu’il voulait faire, en grande partie de manière bipartite, faire adopter la législation, et maintenant les gants sont levés. Il doit garder le contrôle d’au moins une chambre du Congrès.

