L’ancien Bellator et concurrent de l’UFC Guilherme ‘Bomba’ est mort à 38 ans

Guilherme Vasconcelos, vétéran de 16 combats professionnels d’arts martiaux mixtes, est décédé à l’âge de 38 ans.

Les membres de la famille de Vasconelos ont annoncé pour la première fois son décès, et plusieurs médias ont ensuite confirmé le décès du Brésilien. La cause du décès n’a pas été révélée. Vasconcelos a publié une photo d’un gymnase Gracie Barra sur ses histoires Instagram il y a moins de 24 heures.

La mort de Vasconelo a également été pleurée par les membres de la communauté MMA sur les réseaux sociaux, notamment l’entraîneur de longue date du jiu-jitsu Cristiano Lazzarini.

« De tous mes étudiants, vous étiez les plus courageux », a écrit Lazzarini sur les réseaux sociaux. MMAFighting.com). « Intrépide, imbattable. Dans les moments de chaos, une machine. Dans les moments triviaux, un gentil garçon. Nous avions une machine qui contenait un peu de tout. Vos débuts en MMA, avec une victoire contre un homme qui en avait gagné 10 d’affilée et disputé 19 combats, ont été l’un des moments les plus heureux de ma vie dans ce sport. Incassable. Tant de voyages ensemble, tant de batailles. De la ceinture bleue à la ceinture noire, du premier au dernier combat de MMA. Mec, combien je t’aime. Incroyable. Repose en paix, mon frère.

Vasconelos a obtenu une fiche de 10-6 au cours d’une carrière de MMA qui a débuté en 2012. Après avoir concouru sur « TUF Brazil 3 », sa seule apparition dans l’Octogone a eu lieu à l’UFC 175, où il a abandonné une décision unanime face à Luke Zachrich le 5 juillet 2014. « Bomba » est également allé 3-3 lors d’un séjour de six combats avec Bellator de 2016 à 2019. Sa dernière apparition professionnelle en MMA a été une défaite par décision unanime contre

Derek Anderson au Bellator 229 le 4 octobre 2019.

En dehors de la cage, Vasconcelos a acquis une certaine renommée en sortant avec la pop star Demi Lovato en 2017.