L’ancien batteur de GUNS N’ ROSES, MATT SORUM, pleure la mort de son père

Ancien GUNS N’ROSES et REVOLVER VELOURS batteur Matt Sorum pleure la mort de son père, David William Sorumdécédé samedi 26 octobre à l’âge de 91 ans.

Samedi, l’homme de 63 ans Mat pris à son Instagram pour partager quelques photos de son père, et il a inclus le message suivant : « Pendant de nombreuses années, j’ai toujours pris une photo de mon père en partant car j’avais toujours peur de ne plus le revoir à cause de son vieillissement. Cela étant dit il nous a trompés pendant de nombreuses années, réussissant à surmonter de nombreux problèmes de santé. Aujourd’hui, je suis très triste de dire qu’il nous a quittés dans le monde physique pour être avec notre Père céleste.

« Son attitude envers la vie a toujours été très positive et il plaisantait souvent sur son âge beaucoup plus jeune. Je dirais que mon père était un excellent exemple de la philosophie selon laquelle l’âge est ce qu’on en fait. Les plus jeunes étaient attirés par lui et il était toujours la vie de la fête. Un vrai personnage dans tous les sens du terme. S’il a eu du stress dans sa vie, il ne l’a jamais montré et est resté très insouciant jusqu’à la fin. Le plus dur depuis la dernière fois que nous avons parlé, c’est que son corps ne l’a pas montré. tiens bon à son esprit.

« Je suis tellement contente qu’il ait pu me voir heureuse et sobre et avec ma propre famille. Il a rencontré ma fille Lou et ils ont passé des moments amusants ensemble. Nous enseignons Lou valeurs spirituelles et elle sait que son grand-père est au paradis et libre de toute douleur.

« Alors que je traite cette perte, je crois vraiment en la foi et je sais que mon père est aux Portes Nacrées pour ensuite entrer au ciel où il servira Dieu jour et nuit en sa présence. Il connaîtra la joie sans larmes ni pleurs, passe de force à force, Courez et marchez sans vous fatiguer, Jamais faim ni soif, et serez protégé par Dieu.

« Je t’aime pour toujours et pour toujours papa et jusqu’à ce que nous nous revoyions.

« Repose dans la paix éternelle…..David William Sorum 9 février 1933-26 octobre 2024″

Sorumqui a remplacé Steven Adler dans GUNS N’ROSESa enregistré les albums à succès « Utilisez votre illusion I » et « Utilisez votre illusion II » (tous deux en 1991) et « L’incident des spaghettis » (1994). Il a également soutenu le groupe sur le « Utilisez votre illusion » tournée et peut être entendu sur GUNS N’ROSES‘ « Ère Live : ’87-’93 » (1999) et « Les plus grands succès » (2004).

Sorum était parmi les GUNS N’ROSES membres qui ont été intronisés au Temple de la renommée du rock and roll en avril 2012. Lui, Adlerguitariste Sabrer et bassiste Duff McKagan assisté à la cérémonie, tandis que le chanteur Axel Rose et guitariste fondateur Izzy Stradlin resté à la maison.

Matqui a également joué avec LE CULTE, REVOLVER VELOURS et VAMPIRES D’HOLLYWOODn’est pas impliqué dans la tournée de retrouvailles extrêmement réussie de GN’R, qui présente Rose, Sabrer et McKagan aux côtés du batteur Franck Ferrerclaviériste Roseau étourdiguitariste Richard Fortus et deuxième claviériste Mélissa Reese.

Soruml’autobiographie de, « Double Talkin’ Jive : de véritables histoires de rock’n’roll du batteur de Guns N’Roses, The Cult et Velvet Revolver »arrivé en mai 2022 via Livres sur les oiseaux rares.

Crédit photo : Michael Ségal