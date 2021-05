L’ancien banquier Guillermo Lasso devient président en Equateur

Jusqu’à présent, l’Équateur n’a vacciné que 3% de la population totale de 17 millions d’habitants, et le pays est aux prises avec un chômage et un endettement élevés. Lasso souhaite que son nouveau gouvernement fasse vacciner neuf millions de personnes au cours de ses 100 premiers jours en fonction, et il a contacté des sociétés pharmaceutiques aux États-Unis, en Chine et en Russie dans l’espoir d’atteindre cet objectif.