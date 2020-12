L’ancien porteur de ballon de la NFL Lorenzo Taliaferro est décédé mercredi, annonce du bureau du shérif de York-Poquoson (Virginie). Taliaferro avait 28 ans.

Mercredi après-midi, le bureau du shérif de York-Poquoson a répondu à un appel indiquant que quelqu’un avait besoin de soins médicaux. Des médecins sont également arrivés et Taliaferro a été transporté dans un hôpital local, où il est décédé plus tard. Le bureau du shérif n’a pas révélé la cause du décès.

Taliaferro était une sélection de quatrième tour par les Ravens de Baltimore lors du repêchage de la NFL 2014 hors de la Caroline côtière. Il a joué trois saisons dans la NFL, toutes à Baltimore. Il s’est précipité pour 292 verges et quatre touchés lors de sa saison recrue, mais n’a eu que 14 courses au cours des deux saisons suivantes et a été libéré lors des dernières coupures d’alignement en 2017.