L’ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, se rend dans le cadre de l’affaire électorale en Géorgie

Rudy Giuliani s’est rendu mercredi aux autorités géorgiennes, accusé d’avoir agi en tant que principal co-conspirateur de l’ancien président américain Donald Trump dans un complot visant à renverser les élections de 2020.

L’ancien maire de New York, célébré comme « le maire de l’Amérique » pour son leadership après le 11 septembre, est inculpé de Trump et de 17 autres personnes en vertu de la loi géorgienne sur les organisations corrompues et influencées par les racketteurs.

Sa caution a été fixée à 150 000 $ US, juste derrière les 200 000 $ US de Trump.

Giuliani, 79 ans, est accusé d’avoir dirigé les efforts de Trump pour contraindre les législateurs des États de Géorgie et d’autres États très contestés à ignorer la volonté des électeurs et à nommer illégalement des électeurs dans des collèges électoraux favorables à Trump.

La Géorgie était l’un des nombreux États clés que Trump a perdus de peu, ce qui a incité le républicain et ses alliés à proclamer, sans preuve, que l’élection avait été truquée en faveur de son rival démocrate Joe Biden.

Giuliani est accusé d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir sollicité de faux témoignages, d’avoir conspiré pour créer de faux documents et demandé aux législateurs des États de violer leur serment d’office pour nommer une liste alternative d’électeurs pro-Trump. Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a déclaré que s’il était reconnu coupable, Giuliani serait condamné à la prison.

Giuliani a nié tout acte répréhensible, arguant qu’il avait le droit de soulever des questions sur ce qu’il pensait être une fraude électorale. Il a qualifié l’acte d’accusation d’« affront à la démocratie américaine » et d’« attaque pure et simple contre le premier amendement ».

« Je me sens très, très bien parce que j’ai l’impression de défendre les droits de tous les Américains, comme je l’ai fait tant de fois en tant qu’avocat américain », a déclaré Giuliani aux journalistes en quittant son appartement à New York mercredi. , ajoutant qu’il « se bat pour la justice » et ce depuis qu’il a commencé à représenter Trump.

L’ancien président américain Donald Trump devrait se rendre jeudi aux autorités géorgiennes. (AFP/Getty Images)

Trump devrait se rendre demain

Trump devait se rendre jeudi pour faire face à sa quatrième inculpation pénale cette année. Les dix autres coaccusés cités dans l’acte d’accusation en Géorgie ont jusqu’à vendredi pour se rendre.

Trump a qualifié ses quatre actes d’accusation de motivés politiquement.

L’avocat Sidney Powell, qui a joué un rôle de premier plan dans la promotion des fausses allégations de fraude de Trump, a également été incarcéré mercredi, selon les informations publiées sur le site Web du shérif du comté.

L’avocat Sidney Powell a également été retenu mercredi dans le cadre de la même affaire. (Drew Angerer/Getty Images)

L’avocat de la campagne Trump, Kenneth Chesebro, inculpé pour avoir prétendument contribué à l’élaboration d’un plan visant à soumettre de fausses listes électorales à Trump afin d’empêcher la certification du Congrès, s’est rendu mercredi au bureau du shérif du comté de Fulton, selon les archives de la prison.

Ray Smith, un avocat qui représentait auparavant Trump en Géorgie, s’est également rendu mercredi.

Mardi, l’ancien avocat de Trump, John Eastman, et l’observateur républicain du scrutin, Scott Hall, se sont rendus tandis que les anciens dirigeants du Parti républicain de Géorgie, Cathy Latham et David Shafer, ont été incarcérés pour la nuit, selon la prison.

Shafer, l’ancien chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, et l’ancien responsable du ministère de la Justice, Jeffrey Clark, ont déposé des requêtes pour que leurs affaires soient transférées devant un tribunal fédéral.

Trump a plaidé non coupable de deux séries d’accusations criminelles fédérales portées par Jack Smith, un avocat spécial nommé par le procureur général américain nommé par Biden, Merrick Garland, concernant les efforts visant à annuler sa défaite électorale de 2020 et sa possession de documents classifiés après avoir quitté ses fonctions. Trump a également plaidé non coupable dans une affaire à Manhattan impliquant de l’argent versé avant les élections de 2016 à une star du porno.