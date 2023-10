L’ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, poursuit Biden pour diffamation

L’ancien maire de New York Rudy Giuliani s’adresse aux journalistes alors qu’il quitte son immeuble à New York le 23 août 2023.

WASHINGTON — Rudy Giuliani a poursuivi mercredi le président Joe Biden pour diffamation, affirmant qu’il avait perdu des clients et des auditeurs de podcast après que Biden l’ait traité de « pion russe » lors d’un débat en octobre 2020 avec le président de l’époque, Donald Trump.

Giuliani a déclaré qu’il n’avait pas encore calculé le montant qu’il demanderait en dommages-intérêts à Biden et aux comités de campagne et de collecte de fonds qui sont également nommés dans la plainte déposée devant la Cour supérieure du comté de Merrimack à Concord, New Hampshire.

« Vous pourrez le faire plus tard. Mais cela se chiffre en millions et en milliards de dollars », a déclaré l’ancien maire de New York lors d’une conférence de presse devant le tribunal.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur le procès de Giuliani.

Giuliani était auparavant l’avocat personnel de Trump. Il a joué un rôle de premier plan dans la promotion de fausses affirmations selon lesquelles Trump aurait perdu les élections de 2020 au profit de Biden uniquement à cause d’une fraude électorale généralisée.

Son procès contre Biden intervient une semaine après que le fils du président, Hunter Biden, ait poursuivi Giuliani pour violations présumées de fraude informatique et d’accès aux données.

Quelques semaines avant les élections de 2020, Giuliani a remis au New York Post une prétendue copie de l’ordinateur portable de Hunter. Lui et d’autres alliés de Trump affirment que l’ordinateur portable contient des preuves des relations commerciales prétendument corrompues de Hunter Biden en Ukraine.

Le nouveau procès de Giuliani mentionne l’ordinateur portable.

Lors de son débat du 22 octobre 2020 avec Trump, Joe Biden a déclaré : « Mon pote, Rudy Giuliani, il est utilisé comme un pion russe, on lui donne des informations russes qui ne sont pas vraies », note le procès de Giuliani.

Plus tard dans le débat, Joe Biden a déclaré que l’ordinateur portable contenait de la désinformation russe.

« Quatre, cinq anciens chefs de la CIA disent que ce que [Trump] « Ce que dit » à propos de l’ordinateur portable « est un tas d’ordures », a déclaré Biden. « Personne n’y croit sauf… son bon ami Rudy Giuliani. »

Lors de la conférence de presse de mercredi, Giuliani a déclaré : « Étant appelé par le principal candidat du Parti démocrate, [a] facilitateur de la désinformation russe, est une chose extrêmement dommageable. »

Son procès indique : « L’ordinateur portable de Hunter Biden ne contenait aucune information russe mais contenait plutôt les entrées précises, dépravées et révélatrices d’une personne engagée dans un trafic d’influence mais également en proie à une toxicomanie, révélant ainsi une conduite et des actions qui à tout le moins Cela aurait coûté à l’accusé Biden l’élection présidentielle de 2020 s’il n’avait pas menti à leur sujet et diffamé le plaignant ce faisant.

En août, Giuliani a été inculpé avec Trump et 17 autres accusés devant le tribunal de l’État d’Atlanta pour racket, les accusant de complot en vue de tenter illégalement d’annuler la défaite de Trump lors de l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie face à Biden.